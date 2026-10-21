Frente Amplio recula y niega listas conjuntas con el PSOE al Congreso

Frente Amplio ha desmentido que mantenga negociaciones con el PSOE para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las listas al Congreso de los Diputados. La coalición ha aclarado que el único acuerdo electoral alcanzado con los socialistas afecta al Senado, después de que su candidato por Madrid, Emilio Delgado, apuntara a la existencia de contactos para optimizar los resultados electorales.

Fuentes de la candidatura han trasladado a Europa Press que las palabras de Delgado, pronunciadas el martes por la noche durante una entrevista en TVE, se referían a los trabajos para configurar las listas conjuntas al Senado. Según han precisado, no hay conversaciones con el PSOE para modificar las candidaturas al Congreso ni esta posibilidad forma parte de los debates internos de la coalición.

Frente Amplio mantiene así su intención de presentar candidaturas en todo el territorio nacional, provincia por provincia, tal y como ya había anunciado el viernes.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, también ha descartado que el pacto electoral con el PSOE se extienda a las listas al Congreso. Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlamento andaluz, ha insistido en que el acuerdo entre ambas formaciones está limitado a la Cámara Alta.

Maíllo ha explicado que el entendimiento responde a una iniciativa impulsada por una plataforma cívica, a la que se han sumado distintas organizaciones para concurrir conjuntamente al Senado. Sobre la posibilidad de trasladar la misma fórmula al Congreso, ha señalado que directamente ese debate no se ha abierto y que no cree que llegue a plantearse.

El dirigente de IU ha defendido, además, la utilidad del pacto para el Senado, donde PSOE y Frente Amplio han acordado presentar candidaturas conjuntas en 43 provincias. Según ha argumentado, el sistema de elección de esta cámara, basado en candidatos individuales y con un funcionamiento mayoritario, hace que la estrategia electoral sea diferente a la del Congreso.

Maíllo también ha calificado el acuerdo como una alianza acertada y ha destacado que busca evitar que la derecha controle el Senado.

¿Pacto para el Congreso?

A pesar de las declaraciones de Delgado, fuentes de la dirección nacional del PSOE aseguran que nunca se ha planteado la posibilidad de pactar candidaturas conjuntas con otras formaciones para el Congreso de los Diputados. Los socialistas sostienen que el acuerdo con Frente Amplio se circunscribe exclusivamente al Senado.

Desde Ferraz han señalado, además, que ya han presentado candidaturas propias en seis provincias andaluzas, sin la participación de otros partidos.

No obstante, los socialistas no han aclarado si existen conversaciones para que Frente Amplio renuncie a presentarse en determinadas circunscripciones con el objetivo de concentrar el voto de izquierdas en una única candidatura y evitar que se pierdan escaños en el reparto electoral.

Las críticas de Rufián

La aclaración de Frente Amplio se produce después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuestionara la posibilidad de que la coalición renunciara a presentar candidatos en algunas provincias a cambio de integrar a sus representantes en las listas del PSOE para la Cámara Baja.

El dirigente republicano ha reaccionado este miércoles en su cuenta de X a las declaraciones de Emilio Delgado en RTVE. "Hay que entender que hay mucha gente de izquierdas perfectamente consciente de lo que viene y que no quiere votar al PSOE. Por lo que sea", ha escrito el portavoz de ERC.

También ha cuestionado directamente la posibilidad de integrar ambas candidaturas en las listas socialistas: "'Optimizar y maximizar resultados' es darles una opción de voto alternativa". En este sentido, ha añadido: "Integrarse en el PSOE es justo lo contrario".