Jon Echeverría, el candidato del PP por Guipúzcoa que con apenas 22 años enciende a la izquierda

Jon Echeverría es el cabeza de lista del PP por Guipúzcoa. Donostiarra de Gros, con apenas 22 años ha dado el salto a la política nacional tras presentarse con apenas 18 como candidato a la alcaldía de Zumarraga. En caso de lograr escaño, sería el diputado más joven de la historia.

Desde hace un año compagina sus estudios de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III, con una intensa actividad en redes sociales y colaboraciones en varias cadenas de televisión como Antena 3, laSexta o Cuatro, donde no muestra ningún tipo de complejo a la hora de criticar a la izquierda.

¿El mayor reproche de sus adversarios? Su corta edad, en un momento en el que los partidos se disputan el voto joven. "Mi candidatura no es de gestión, es de representación, una apuesta del PP por los jóvenes, para darles protagonismo", explica en declaraciones a Libertad Digital.

Jon presume de haber obtenido hasta ahora en la Universidad 19 matrículas de honor. Apuntaba ya maneras en el instituto, donde concluyó sus estudios también con matrícula de honor. De esa etapa le viene su vocación por la política, que no ha heredado de su familia, orgullosa de su elección, pero a la vez preocupada por el acoso que ha sufrido debido a su opción política.

"Empecé a interesarme por la política en el instituto. Al informarme a través de los libros, la prensa, Internet y las redes sociales comprobé que lo que nos contaban en el colegio y lo que veía a mi alrededor no cuadraba, por eso quise entrar en política, para intentar cambiar eso", explica.

En su cuenta oficial de X, Echeverría responde con firmeza a los dirigentes socialistas que le reprochan su escasa experiencia, incluido el ministro de Hacienda, Arcadi España. A todos ellos les recuerda la escasa formación de históricos socialistas como Patxi López, quien fuera lehendakari, y que no concluyó sus estudios universitarios.

Ministro, deje de imitar a Óscar Puente y ocúpese de cumplir la Constitución que llevan 4 años quebrantando. Si tiene tiempo para rebuscar en mis tuits, encuéntrelo para presentar Presupuestos. El único que ha congelado las pensiones es Zapatero. ¿Le suena? Aquí los datos!! ⬇️ pic.twitter.com/Ow9IuJyJVN — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) October 18, 2026

El auge de Bildu entre los jóvenes

Sobre la situación política en el País Vasco, Echeverría lamenta que Bildu sea ahora la opción preferida entre los jóvenes vascos. "Hay un foco de radicalidad con tendencias violentas que se retroalimentan y eso es lo que tenemos que combatir", asegura, recordando que, en gran medida, la responsabilidad es del PSE y el PNV, que han hecho desaparecer de los programas educativos la historia de ETA.

"A mí me han llegado a decir en clase que es peor la violencia de Estado, por las supuestas torturas, que la de ETA, porque la primera emana de las instituciones y los segundos eran sólo un grupo de personas que hacían cosas malas". Jon recuerda que Bildu llevó en sus listas a 40 etarras, y todavía hoy incluye a tres condenados por terrorismo de cara al 29-N.

Algo que, lamenta, se produce sin que haya consecuencias. "No les pasa factura, de hecho, al contrario", asevera, mostrándose a pesar de todo optimista ante la posibilidad de que el PP pueda lograr representación por esta circunscripción en la que no ha conseguido diputado desde el año 2011. Y es que, de los 18 escaños que reparte el País Vasco, el PP sumó sólo dos en 2023 y Vox, ninguno.

Esta comunidad, junto con Cataluña, siguen siendo tareas pendientes para la derecha y la apuesta por Echeverría en Guipúzcoa y por Xavier García Albiol en Barcelona demuestra el interés del PP por movilizar a este electorado con mensajes más firmes de los que han defendido en otras etapas. La posible designación de Cayetana Álvarez de Toledo como dos por Madrid también reafirma esta estrategia.