El PP y su Día de la Marmota lingüística

Existe una tradición de longa data en el Partido Popular consistente en prometer, cuando está en la oposición, cosas que nunca osaría hacer una vez en el Gobierno. Y una de las habituales tiene que ver con la lengua española en Cataluña. Así, hace un rato volvieron a anunciar, por enésima vez, su firme propósito de garantizar que el 50% de las clases, la mitad, se impartan en castellano. Una promesa que nadie, empezando por quien la formuló, se toma ni medio en serio. Y es que el problema no reside en que tal objetivo resulte jurídicamente imposible. El problema es que llevar a la práctica cualquier cosa que no implicase relegar el español al estatus de idioma extranjero exigiría una voluntad política que el PP nunca ha demostrado poseer.

Ello implicaría enfrentarse al catalanismo, un movimiento mucho más amplio que el nacionalismo explícito, y asumir un conflicto institucional de primera magnitud durante años. Y no nos engañemos, el del PP en Cataluña siempre ha sido un heroísmo bastante parecido al de aquel célebre Partido Campesino de Polonia en la era soviética. Al respecto, conviene recordar que el PP ya ha gobernado España durante muchos años, unos cuantos con mayorías absolutas. Fueron períodos, sí, en los que hubo discursos solemnes, recursos judiciales, declaraciones indignadas y abundantes apelaciones a la Constitución. Pero la realidad cotidiana del monolingüismo en las aulas catalanas jamás se movió ni un milímetro. Ni un solo milímetro.

¿Por qué habríamos de creer que quienes nada hicieron nunca piensan hacer algo mañana? El Partido Popular debería dejar de engañarnos y, sobre todo, de engañarse. Debería admitir de una vez que el problema no se resolverá con promesas que se lleva el viento, sentencias judiciales inanes ni muy airadas declaraciones solemnes para la galería; admitir que solo una reforma de la Constitución permitiría restablecer de manera efectiva los derechos lingüísticos de la población de Cataluña, algo para lo que no resulta descartable que exista quórum en las Cámaras que están por venir el 29 de noviembre. Todo lo demás significa seguir vendiendo humo de campaña.