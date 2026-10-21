La Seguridad Social vendió edificios con procedimientos de desahucios y con un contrato de renta antigua vencido

David Martín es arquitecto y CEO de Longline Capital, una de las empresas referentes en el sector inmobiliario de Málaga. El 11 de agosto de 2025 vio publicado en el BOE el anuncio de una subasta pública en Madrid de varios inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Nunca antes había acudido a una subasta pública de este organismo que pertenece al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero la oferta le pareció atractiva y la zona con mucho potencial.

La sorpresa de este empresario fue mayúscula cuando se presentó en la subasta: "Nosotros, que estamos acostumbrados a acudir a compraventas y subastas, empezamos a ver que la sala se empezaba a llenar de gente que no tenía pinta de ser gestores de capital, inversores o cualquier otro tipo de actor que generalmente frecuenta estos actos. Estos perfiles que nos parecían inusuales se quitaron sus sudaderas y empezaron a mostrar camisetas y pancartas y hacer apología sobre la ocupación de las fincas de San Dalmacio". Finalmente, tuvo que intervenir la seguridad de la Tesorería para desalojarlos y poder celebrar la subasta con total normalidad.

Ese día, 2 de octubre de 2025, el Ministerio de Elma Saiz ponía a la venta seis lotes. Casi 3 millones de euros de precio de salida. A David Martín sólo le interesaba el primero de esos lotes. Dos bloques con 16 viviendas en la calle San Dalmacio, 1, del distrito de Villaverde, en Madrid. El precio de salida eran 487.413 euros. "La zona donde se ubicaban los dos edificios no estaba mal. Las viviendas estaban en la carretera de Madrid, con un Mercadona al lado y el metro en la puerta", recuerda David Martín a La Radioteca.

Una venta con trampa

Los problemas llegarían después, porque lo que el empresario pensaba que era una oportunidad se convirtió en una auténtica pesadilla. Martín se presentó en la subasta de estas propiedades públicas sabiendo que una de las viviendas estaba sujeta a un contrato de renta antigua vencida y que en el resto había personas que no pagaban ningún tipo de renta. Lo leyó en el propio anuncio de la subasta pública en el BOE: "la vivienda primero-izquierda del portal 1 D, se encuentra arrendada mediante contrato de arrendamiento suscrito el 15 de abril de 1.985" (...) "en el edificio existen ocupantes que no son poseedores de título que justifique su ocupación".

En el momento en el que se celebró la subasta aún no se había popularizado el caso Maricarmen ni se podía intuir toda la regulación y restricciones que han venido después. "Prácticamente todos los inmuebles estaban ocupados. La Tesorería reconocía en su pliego que había un procedimiento de desahucio en curso. Nosotros hablamos con vecinos y con gente de alrededor. Nos advirtieron de que se había llegado a desahuciar alguna o varias veces. Se tapiaba el edificio, pero que luego por la noche los okupas rompían las tapias y volvían a entrar".

Como quedó acreditado, la Tesorería General de la Seguridad Social era perfectamente consciente de la situación del inmueble y lo hizo constar por escrito en el BOE. Pero hurtó información fundamental sobre las viviendas que, de haberse conocido, habría disuadido a David Martín de realizar la operación. Uno de esos datos que el Ministerio de Elma Saiz ocultó es que los dos bloques no habían pasado, en el momento de la subasta, la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Además, en los edificios no se podían hacer obras de rehabilitación.

"La Tesorería General de la Seguridad Social conocía la situación ocupacional, de contratos y procedimientos de lanzamiento y desahucio, al igual que conocía perfectamente la situación urbanística del inmueble. Sin embargo, no tuvo la deferencia de reflejarlo de forma transparente en el pliego. Esto significa que la finca, pese a estar inscrita en el Registro de la Propiedad como una vivienda, a nivel urbanístico el suelo sobre el cual está edificado no tiene calificación residencial". Es decir, no se pueden acometer reformas que supongan una licencia de obra mayor. Lo único que se pueden acometer son mínimos arreglos porque, en realidad, lo que se pretende es que estos inmuebles acaben desapareciendo.

Una vez adjudicado el lote, David Martín se encontró con dos edificios públicos, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, con inquilinos ilegales dentro, con un contrato de renta antigua ya vencida y 100% rescindible, una ITE desfavorable y la imposibilidad de hacer mejoras. De ahí que, finalmente, decidiera desistir de la adjudicación y perdiera los casi 25.000 euros que había entregado como depósito. "Para nosotros es muy triste que llegue un grupo serio, profesional y solvente con ganas de transformar una zona de la ciudad y convertirla en un espacio habitable y salubre, y que desde la Administración nos sintamos desvalidos y consideremos que no merece la pena correr ese riesgo", lamenta en conversación con La Radioteca. "Con la situación actual que hay de sobreprotección de los okupas, a nosotros no nos ha compensado. Por eso hemos decidido salir de la operación", explica el empresario.

En estos momentos, David Martín está estudiando con su equipo legal si interpone una reclamación judicial, pero lo que más lamenta no es el perjuicio económico para su empresa: "Creo que hubiera sido muy positivo para el municipio y, evidentemente, para los vecinos. Hubiéramos conseguido una transformación que hubiera permitido alojar a un montón de familias en unas condiciones de habitabilidad dignas".

"Venderlas al mejor postor y que otro solucione el problema"

David Martín no considera a su empresa, Longline Capital, como una pyme buitre como le escuchó decir, hace unos días, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Nosotros somos promotores y tenemos la capacidad de coger un suelo o un edificio, reposicionarlo, transformarlo y que permanezca durante años. Somos muy conscientes de esa huella, prácticamente imborrable, que dejamos en el territorio. Yo creo que es una magnífica oportunidad para una ciudad o para una nación que cuente con empresas que tengan voluntad de transformación. Si no, ¿qué vamos a hacer con un parque de vivienda obsoleto y degradado? ¿Qué vamos a hacer para poder dar respuesta a toda esta gente que tiene una demanda de una vivienda digna y que no se puede satisfacer?", lamenta este empresario. El resumen de la situación es, en su opinión, que "el Gobierno no tiene ninguna voluntad de hacer nada más allá que venderlas al mejor postor y que sea otro el que solucione el problema".

Puedes escuchar la historia completa de la polémica venta de pisos de la Tesorería General de la Seguridad Social en el último capítulo de La Radioteca titulado: Al fondo, los buitres. Ya disponible en Libertad Digital, esRadio, tu plataforma de podcast favorita y YouTube.