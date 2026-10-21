Milei contesta a la lona del PSOE: "Me encanta que me rechacen los socialistas"

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ha vuelto a situar este miércoles en el punto de mira al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Fórum Europa celebrado en Madrid. A su llegada al encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el mandatario liberal libertario ha arremetido con dureza contra el líder socialista, a quien ha calificado directamente de "impresentable dictador".

En su intervención, Milei ha querido marcar una clara separación entre el pueblo español y la gestión del actual Gobierno. El presidente argentino ha destacado que España ocupa "un lugar muy especial" en su corazón, tanto por su responsabilidad institucional como por su convicción como "liberal libertario acérrimo". Asimismo, ha expresado su profundo agradecimiento hacia España "porque es la que trajo la civilización occidental a América", recordando que los argentinos se sienten "herederos y beneficiarios de esa gran gesta civilizatoria".

En este sentido, Milei ha puesto en valor los vínculos históricos de reciprocidad y acogida entre ambos países. "Hemos acogido a millones de españoles que escapaban de la guerra y el hambre a principios del siglo XX", ha rememorado, para señalar a continuación la situación inversa de los últimos años.

Según el mandatario argentino, España ha sido refugio de "cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo". Un modelo ideológico que, en palabras de Milei, los españoles están sufriendo en la actualidad: "Es lo que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

Pancarta del PSOE

El presidente de Argentina manifestó este miércoles que le "encanta" que le "rechacen los socialistas", al ser preguntado por la pancarta que ha desplegado hoy el PSOE en su sede situada en la madrileña calle de Ferraz para darle la "bienvenida" junto a una figura de una motosierra.

El PSOE ha desplegado una pancarta en la que puede leerse "Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa", unas palabras en color blanco sobre un fondo rojo y junto a una figura de una motosierra, un elemento muy característico del presidente de Argentina que él mismo utiliza para alardear de los recortes sociales y en el gasto público que acomete.

"Invasión" de Ceuta

Milei también ha hablado de la "invasión" de Ceuta y ha asegurado que no fue un "accidente" sino que fue fomentada por el Gobierno porque "cada inmigrante es un voto". Además, ha asegurado que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo".

"Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo", ha subrayado, asegurando que lo ocurrido a finales de "no fue un accidente ni una casualidad".

Asimismo, ha defendido que el "argumento económico a favor de la inmigración irrestricta se cayó hace tiempo a pedazos" ya que, según él, "las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes, o incluso peor" porque los inmigrantes "generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más a la población productiva".

Por ello, ha instado a recordar que "no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder" y defendiendo que, puesto que España es "cuna del liberalismo", "es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, sacar a los socialistas a patadas" del poder.