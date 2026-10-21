Junqueras tras la amnistía: "Hacen bien en tenernos miedo"

Los dirigentes políticos que perpetraron el golpe de Estado de 2017 ya están libres de antecedentes penales. Los que no fueron condenados también por malversación ya podían ejercer cargos públicos. He ahí el relamido de Josep Rull, flamante presidente del Parlament, en la práctica la segunda autoridad catalana. Nueve años después de la proclamación fallida de la república, los mozos se cuadran delante de tan viscoso sujeto.

La noticia de que el Tribunal Constitucional ha consagrado la impunidad de estos delincuentes está pasando un tanto desapercibida. Los separatistas ya no concitan el interés de años atrás. El exceso de exposición pública ha causado en la sociedad española un hastío evidente. El público quiere noticias de Orriols, no de Puigdemont y Junqueras.

Pero hay que hablar de los clásicos. Junqueras, por ejemplo, recibió con un discurso incendiario la noticia de que el Tribunal Supremo ha acatado el golpe del Constitucional que le permitirá en breve ocupar un cargo público. Ya podía presentarse a las elecciones porque en nuestro país son legales cosas muy ilegales. El caso es que, rodeado de sus acólitos, el vicepresidente del Govern golpista ha declarado que "nos han tenido y nos tienen mucho miedo y dejadme aclarar que hacen bien en tenernos miedo". Se supone que es el Estado quien le tiene miedo a Junqueras y a los suyos. Y el Estado para un separatista es todo el mundo, incluido el pobre desgraciado que no llega a fin de mes y no sabe hablar catalán.

Miedo. Siniestros personajes de ERC como Xavier Vendrell, exterrorista, exconsejero del Tripartito, miembro del gobierno en la sombra de la Generalidad del 17, amigo de Petro y multimillonario gracias a sus negocios en Colombia, sostienen que a Junqueras le caracteriza una cobardía física insuperable, que tiene un miedo atroz ante cualquier tipo de incertidumbre y que no es capaz de disimular el temblor de piernas frente a la más nimia amenaza. Le gusta contar a Vendrell cómo Junqueras huyó a esconderse en el monasterio de Montserrat en cuanto una mayoría de diputados separatistas aprobaron la república en el parlamento. Le esperaban en el palacio de la Generalidad, pero no se le vio el pelo.

Tanto da. El líder de ERC se ha agrandado. Presume de que ser acusado de rebelión es una tradición familiar y farda de resistencia y persistencia. La reacción en el independentismo de redes no es muy favorable a esas exhibiciones. Quienes se creyeron las promesas de independencia de Puigdemont, Junqueras y el resto de la cuadrilla les recuerdan que la amnistía no es la república. Y se han pasado al bando de Sílvia Orriols, que todavía no les ha defraudado. Tiempo al tiempo.