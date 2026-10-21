Sánchez utiliza la visita de Milei para hacer campaña electoral y el PSOE le dedica una lona en su sede

El PSOE ha convertido la visita de Javier Milei a Madrid en una nueva oportunidad para exhibir su confrontación ideológica con el presidente argentino. Los socialistas han desplegado en la fachada de su sede una lona de fondo rojo y letras blancas con un mensaje dirigido al presidente argentino, que visita este miércoles la capital: "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España".

El cartel no se limita a dar la bienvenida. También incorpora el lema "El país que más crece de Europa" y la etiqueta #ZurdosYOrgullosos, que tanto el PSOE como el jefe del Ejecutivo han sustituido sus fotografías de perfil habituales en redes sociales por imágenes con el lema "Zurdos y orgullosos". Una puesta en escena con la que el PSOE convierte la visita de Milei en un nuevo episodio de su batalla política e ideológica en plena precampaña electoral.

👋🏻Milei Las #ZurdasYOrgullosas y los #ZurdosYOrgullosos te damos la bienvenida al país que más crece de Europa. pic.twitter.com/EqgM6OBC1D — PSOE (@PSOE) October 21, 2026

El presidente del Gobierno ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que reivindica abiertamente su identidad como "zurdo". Sánchez sostiene que "si subir las pensiones", "dar más tiempo a los padres para disfrutar de sus hijos" o "defender el derecho a abortar" es "ser zurdo", se declara "zurdo, y a mucha honra".

La visita de Milei a la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro se ha convertido en una nueva oportunidad para que el PSOE agite el enfrentamiento ideológico con el presidente argentino. Los socialistas vuelven a recurrir a la figura del mandatario como antagonista político, una estrategia que ya han explotado en distintos mítines de campaña con alusiones a la "motosierra".

El enfrentamiento entre Sánchez y Milei desembocó en mayo de 2024 en una grave crisis diplomática, después de que el ministro Óscar Puente insinuara que el presidente argentino había consumido "sustancias" y de que Milei arremetiera contra Begoña Gómez, a la que calificó de "mujer corrupta" durante un acto de Vox en Madrid. Esto llevó al Gobierno de Sánchez a retirar a su embajadora en Buenos Aires, lo que para Milei supuso un "disparate propio de un socialista arrogante" y acusó a Sánchez de convertir un asunto personal en una crisis diplomática.