Con el inicio de la entrega de notificaciones para integrar las mesas electorales de los comicios generales del próximo 29 de noviembre, surge de nuevo una de las dudas más recurrentes entre la población sénior: ¿estar jubilado o tener más de 65 años es motivo de exención directa para no acudir el domingo de votación?

Aunque la ley permite librarse de la obligación por el simple hecho de haber alcanzado esa edad, la persona designada debe realizar un trámite obligatorio antes de que venza el plazo legal para no incurrir en sanción, por lo tanto no hay exención automática.

La diferencia clave: de 65 a 69 años vs. mayores de 70 años

La edad mínima para ser designado miembro de una mesa electoral en España es de 18 años cumplidos. A partir de la mayoría de edad y la obtención del derecho al voto, cualquier ciudadano inscrito en el censo entra en el sorteo público municipal.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y las instrucciones de la Junta Electoral Central fijan dos escenarios distintos en función de la edad exacta del ciudadano para quedar excluido.

Las personas que hayan cumplido los 70 años quedan excluidas de forma directa y automática en el programa informático que realiza el sorteo municipal. Por este motivo, nunca reciben la notificación en su domicilio.

Los ciudadanos entre 65 a 69 años sí entran en el sorteo y pueden ser designados como presidentes, vocales o suplentes. No obstante, el artículo 26.2 de la LOREG reconoce la edad superior a 65 años como causa justificada por sí sola para renunciar.

Plazo de 7 días naturales para solicitar la exención

Para hacer efectiva la renuncia no hace falta acreditar ninguna enfermedad ni aportar informes médicos, basta con manifestar el deseo de acogerse a la exención por edad.

El ciudadano dispone de 7 días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación para presentar el escrito de excusa. Tan solo se exige aportar la notificación recibida y una copia del DNI para verificar la fecha de nacimiento y realizar la solicitud ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) correspondiente a su municipio, de forma presencial o por vía telemática.

Si un ciudadano de entre 65 y 69 años recibe la carta y no presenta la alegación en el plazo de siete días, la citación pasa a ser vinculante a todos los efectos legales.

Riesgo de sanción por no acudir sin haber alegado

Las autoridades electorales recuerdan que ignorar la notificación amparándose en la edad sin haber tramitado la renuncia previa ante la Junta Electoral de Zona constituye un delito electoral. La incomparecencia no justificada está castigada por la legislación con penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses.