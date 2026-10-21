Una encuesta cifra en 24 las circunscripciones en las que PP y Vox tendrían que ir juntos para dominar el Senado

El pacto de PSOE y Frente Amplio para acudir al Senado en una única lista ha cambiado el escenario de las elecciones en esta Cámara a la que suele darse poca importancia, pero que en esta ocasión la tiene, como mínimo, por un elemento fundamental: va a decidir la próxima renovación del Tribunal Constitucional en la que los senadores elegirán cuatro nuevos magistrados, con los que se puede alterar el equilibrio entre los progresistas que lo dominan ahora y el bloque conservador que podría pasar a ser el dominante.

Una encuesta de Data 10 publicada este miércoles por OK Diario cifra en 24 las circunscripciones en las que PP y Vox deberían ir unidos para poder estar en el entorno de los 161 senadores que suponen los tres quintos del Senado, la mayoría que permitiría elegir a esos cuatro magistrados sin tener que pactar con la izquierda.

Las circunscripciones son Valencia, Castellón, Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén, Granada, Asturias y Badajoz, en las que se decantarían dos escaños; y Alicante, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Huesca, Cáceres, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma.

En cambio, si los de Feijóo y los de Abascal concurren por separado los populares se quedarían con 99 diputados y Vox podría incluso quedarse con ninguno, mientras que la lista de la izquierda llegaría a los 96. No obstante, y siempre según los datos de Data 10, Vox sí que podría lograr sus senadores en cuatro circunscripciones: Ceuta y Melilla, donde se los disputa el PP, y más interesante, Murcia y Almería, en las que se los podría arrebatar a la izquierda.

Los datos pueden resultar chocantes puesto que estamos acostumbrados a la forma de repartir diputados de las elecciones al Congreso, en las que el partido que queda en tercer lugar obtiene representantes en casi todas las circunscripciones, mientras que en el Senado el partido más votado suele ganar tres senadores y el segundo el cuarto.

Tal y como explican Kiko Llaneras y Borja Andrino en El País, incluso en el escenario de un resultado cercano al empate técnico, el partido más votado ganaría tres senadores, el segundo uno y el tercero se quedaría en blanco.

El diario de Prisa también hace su propia proyección de escaños en el Senado en el caso de que haya acuerdo entre los dos partidos todavía en la oposición: si pactan en 13 provincias sumarían 149 senadores, mientras que si lo hacen en 19 llegarían a 155. Los datos, como ven, se acercan mucho a los del estudio publicado por OK Diario.

Ambas coaliciones mantienen sus votantes

Un dato muy importante de la encuesta de Data 10 es que los votantes de PP y Vox seguirían votando la lista unificada, algo que no ocurre siempre en el caso de las coaliciones, es más: algo que habitualmente no ocurre, baste recordar los últimos casos en España como el acuerdo entre Podemos e IU en las segundas elecciones de 2019 o, años atrás, el pacto entre el PSOE de Almunia e IU que llevó, entre otras razones, a la mayoría absoluta de Aznar.

En este caso la gran mayoría del electorado seguiría fiel a su decisión de antes del pacto: el 94% de los votantes del PP y el 86% de los de Vox apoyarían la lista resultante.

Los porcentajes son muy elevados, pero también lo son en la izquierda, de hecho, un poco más: la nueva lista mantendrá el 95% del voto del Frente Amplio y el 92% de los que pensaban votar al PSOE.

La encuesta de Data 10 cuenta con un trabajo de campo realizado esta misma semana, por lo que ya recoge el efecto de la noticia del pacto de las fuerzas de izquierda. La información de OK Diario no especifica cuántas entrevistas se han realizado, pero sí que se han extrapolado a provincias y circunscripciones teniendo en cuenta los datos históricos de una muestra de 30.000 entrevistas de sondeos anteriores.