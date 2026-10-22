Álvarez de Toledo, número dos de Feijóo: la defensora incombustible de la libertad

Cayetana Álvarez de Toledo hará tándem con Alberto Núñez Feijóo en la lista del PP por Madrid ante unas elecciones "históricas" y "trascendentales", como ella misma las ha definido en una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio. El reto para la derecha el 29-N trasciende las siglas políticas, de ahí la apuesta por un perfil combativo que ha hecho de la defensa de la libertad uno de sus objetivos vitales.

No en vano mantiene una estrecha amistad con una de las personas que más simboliza este ideal: María Corina Machado, la líder opositora al régimen chavista de Chávez y Maduro exiliada de su país por defender la democracia. Venezuela es un aviso para España, como siempre ha defendido la diputada del PP, y para evitar repetir la historia, Álvarez de Toledo se está volcando esta campaña para movilizar a los "militantes de España".

La defensa de la unidad y la igualdad de los españoles han sido siempre sus principales batallas, ya desde la plataforma Libres e Iguales. Con especial ahínco votó en el Congreso en contra de la amnistía de Pedro Sánchez. En su escaño ha destacado siempre por sus intervenciones parlamentarias, especialmente frente a Félix Bolaños, cuyo único recurso para responder al marcaje de la diputada ha sido referirse a ella como "ultra".

Miembro de la Comisión Constitucional y portavoz adjunta del PP en el Congreso durante la pasada legislatura, su trabajo se ha centrado en el ámbito jurídico, destacando su empeño por la regeneración institucional, imprescindible si la derecha acaba gobernando. La confianza depositada en ella por Feijóo la sitúa siempre en las quinielas como ministrable.

Su buena relación con Tellado y Muñoz

Recuperarla para la nueva etapa del PP de Feijóo fue un empeño de Miguel Tellado, y del propio presidente del PP. Con el secretario general y la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, mantiene muy buena sintonía que va más allá del ámbito profesional. La actual cúpula del partido se enorgullece de integrar a perfiles tan dispares como Álvarez de Toledo y el vicesecretario Borja Sémper, que será el número tres de la lista por Madrid. La diputada ya se integró en la Ejecutiva del PP hace algo más de un año.

Doctora en Historia por la Universidad de Oxford, nacida en Madrid en 1975, y madre de dos hijas, su interés por la política marcó también sus inicios profesionales como periodista. El salto lo dio con el PP de Mariano Rajoy, de la mano de personas de confianza de José María Aznar. Tras abandonar la política por un tiempo, regresó con Casado como cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, donde conoció en primera persona el acoso de los radicales independentistas en la Universidad de la ciudad.

Su ruptura con Casado para impedir que entregara el CGPJ a Pedro Sánchez fue especialmente amarga y traumática, como dejó plasmado en su libro Políticamente indeseable, que le costó ser duramente criticada por sus compañeros de partido y relegada de todos los cargos, salvo el escaño, que mantuvo para intentar cambiar el rumbo del PP desde dentro. Feijóo la recuperó para las listas del PP de 2023, enviando así un mensaje de integración y unidad en un partido completamente fragmentado que, ahora, está más unido que nunca.