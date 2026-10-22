Azcón acusa a la Chunta de plegarse al PSOE en Teruel por "algún puestecito y algún sillón"

Jorge Azcón ha cargado este jueves contra Jorge Pueyo, diputado de Chunta Aragonesista (CHA), por la decisión de que Frente Amplio no se presente en la provincia de Teruel. Durante la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, el presidente autonómico ha reprochado a la formación que renuncie a concurrir en una parte de la comunidad a la que asegura representar y ha acusado a Pueyo de anteponer los cargos a sus principios políticos.

"Usted ha vendido sus principios y sus valores y además se van a quedar sin sillones", ha afirmado Azcón, que ha augurado que los turolenses darán una respuesta a la decisión de la formación.

Jorge Pueyo traiciona a Teruel, a Aragón y a la historia de CHA por los sillones. pic.twitter.com/rxoS6Edtmc — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) October 22, 2026

De segundo grado

El presidente aragonés ha cuestionado que una formación que se define como aragonesista decida no presentarse en Teruel. "Un partido que dice que representa a Aragón y que no se va a presentar en una parte de Aragón, usted hoy tiene que explicar por qué", ha señalado, dirigiéndose a Pueyo.

Azcón ha insistido en que la decisión deja a los turolenses sin la posibilidad de votar a CHA en su provincia y ha preguntado por qué la formación sí concurrirá en Huesca y Zaragoza. "¿Qué pasa? ¿Que los de Teruel son de segundo grado?", ha espetado. También ha añadido: "Hay un Aragón que no merece ser representado por Chunta Aragonesista".

El presidente ha contrapuesto su concepción de la política, basada en "valores", "ideas" y "principios", con la que atribuye a la izquierda aragonesa. "Ustedes en la izquierda han decidido hacer de la política sillones", ha denunciado.

Seguir los dictados del PSOE

Azcón también ha vinculado la decisión de no concurrir en Teruel con la posición de los socialistas sobre distintas reivindicaciones de la provincia. En concreto, ha mencionado el corredor Cantábrico-Mediterráneo, las ayudas al funcionamiento empresarial y la despoblación como criterio para la financiación autonómica.

"Chunta no se presenta en Teruel cuando el PSOE defiende en Teruel un corredor Cantábrico-Mediterráneo de tercera", ha afirmado. También ha reprochado a la formación que no concurra en la provincia cuando, según ha denunciado, el PSOE no defiende las ayudas al funcionamiento ni la despoblación como criterio de financiación.

Para Azcón, CHA estaría asumiendo las posiciones socialistas sin obtener nada a cambio. "Y todo esto, señor Pueyo, gratis, por nada", ha insistido.

Azcón ha terminado su intervención preguntando a Pueyo si hay algún acuerdo oculto detrás de la decisión de no presentarse en Teruel. "¿O hay algún pacto oculto del que nos enteraremos?", ha preguntado.

Ha insinuado que podría existir un entendimiento para repartirse cargos políticos. "¿O tienen ustedes algún pacto oculto y se han repartido algún puestecito y algún sillón sin contarnos por qué Chunta se retira de Teruel?", ha concluido.