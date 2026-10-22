Bustinduy rechazó liderar el Frente Amplio, pero ahora será el portavoz de Colau el 29N

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será el portavoz de la campaña electoral del Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Aunque su nombre figuró entre los posibles candidatos para liderar la coalición, el dirigente se descartó en varias ocasiones, con Ada Colau como candidata final.

La formación ha anunciado este jueves que Bustinduy asumirá la portavocía para reforzar el carácter colectivo de la candidatura y dar protagonismo a su propuesta en materia de vivienda. El ministro ha expresado desde el inicio su respaldo a la coalición y su disposición a implicarse activamente en la campaña, según ha trasladado Frente Amplio en un comunicado.

El nombramiento llega después de que Bustinduy participara el pasado sábado en Madrid en el acto de presentación de la candidatura, junto a Colau, el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otros representantes de la formación.

Desde Frente Amplio destacan la gestión del ministro al frente de su departamento, donde, según la coalición, ha plantado cara a los abusos de las grandes empresas, encabezado las negociaciones de los reales decretos ley de vivienda e impulsado la reforma y financiación de la ley de Dependencia. Además, Bustinduy es el ministro de Sumar mejor valorado por los ciudadanos, de acuerdo con el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La vivienda, eje de la campaña

El nuevo portavoz ha situado el acceso a la vivienda en el centro de la estrategia electoral de la coalición. En un mensaje publicado en su perfil de X, Bustinduy ha defendido su participación en la campaña con el objetivo de movilizar a los trabajadores y "derrotar a la reacción que se cierne sobre España".

"Un programa claro: vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos", ha escrito. En su mensaje, ha reivindicado el trabajo conjunto con Ada Colau y Emilio Delgado para trasladar estas propuestas a las urnas

Un honor colaborar en la campaña del @Frente_Amplio_. Un objetivo: movilizar a la gente trabajadora y derrotar a la reacción que se cierne sobre España. Un programa claro: vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos. Con @AdaColau y con @EmilioDelgadoOr . ¡A por ello! — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) October 22, 2026

"Las movilizaciones en cada rincón de nuestro país señalan un camino muy claro: este va a ser el otoño de la vivienda y nuestro trabajo es llevar ese impulso a las urnas", ha afirmado en unas declaraciones remitidas a los medios.

El ministro también ha definido los comicios del 29 de noviembre como un "referéndum sobre el derecho a la vivienda". A su juicio, los españoles tendrán que elegir entre quienes, según sus palabras, respaldan a los especuladores y pretenden recortar derechos, y quienes apuestan por una política de vivienda centrada en las necesidades de los trabajadores.

Por su parte, Ada Colau ha celebrado el nombramiento de Bustinduy con una historia en Instagram, en la que ha destacado su elección como portavoz de la campaña: "Nadie mejor que Pablo Bustinduy para ser el portavoz de Frente Amplio en esta campaña. Gracias, Pablo. Salimos a ganar".

Descartado un pacto con el PSOE para el Congreso

El anuncio de la portavocía se produce en plena controversia sobre la estrategia electoral de la coalición y su relación con el PSOE. Frente Amplio ha negado que existan negociaciones para concurrir conjuntamente con los socialistas en las listas al Congreso de los Diputados y ha aclarado que el acuerdo entre ambas formaciones se limita al Senado.

El apunte llegó después de que Emilio Delgado apuntara a la existencia de contactos para optimizar los resultados electorales durante una entrevista en TVE. Fuentes de la candidatura explicaron posteriormente que sus declaraciones se referían a los trabajos para confeccionar listas conjuntas a la Cámara Alta, sin que haya conversaciones para modificar las candidaturas al Congreso.

Asimismo, el PSOE ha negado este jueves que mantenga negociaciones con la coalición de izquierdas para unirse en las listas al Congreso de los Diputados. La nueva portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha señalado que el Partido Socialista ya ha iniciado los trámites para registra sus "listas únicas" al Congreso.