Carlos Cuesta: "La izquierda no acepta la democracia y su único recurso es hacer arder las calles"

El periodista Carlos Cuesta ha repasado la actualidad política nacional cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el programa La noche de Cuesta, la actuación de las delegaciones del Gobierno y las formaciones de la izquierda. A lo largo de su intervención, Cuesta ha ido analizando varios cortes de audio para denunciar lo que considera "una deriva violenta e antidemocrática" y una cascada de escándalos que salpican al Ejecutivo.

De las agresiones verbales a los disturbios en la calle

Cuesta ha comenzado su intervención reproduciendo las polémicas palabras de la diputada de Más Madrid, Jimena González, en la Asamblea autonómica. Tras escuchar el audio, el periodista ha calificado sus manifestaciones como una "barbaridad y brutalidad", alertando de que no se trata de un hecho aislado: "Parece que no es la única persona a la que se le ha pasado por la cabeza que hay que quemar la Real Casa de Correos".

Asimismo, ha criticado el papel de los delegados del Gobierno ante los altercados registrados recientemente en actos políticos y manifestaciones en ciudades como A Coruña o Avilés, denunciando la falta de protección policial deliberada en algunos entornos: "¿Dónde está el primer acto en el cual gente de derechas ha ido a impedir un acto, un mitin de la izquierda? No se recuerda (...) ¿Quién es violenta? ¿La derecha o la izquierda? ¿Quién no acepta los resultados democráticos?".

La excusa histórica

En su análisis sobre la actitud del bloque progresista ante un posible cambio de ciclo electoral, el presentador ha trazado un paralelismo histórico con la Segunda República: "Si se van a perder unas elecciones, que es lo que parece que le va a ocurrir a la izquierda, revienta las calles. Por desgracia parece que es nuestra historia y se sigue repitiendo (...) La izquierda no quiere, no acepta la democracia. La izquierda no acepta que puede perder unas elecciones".

Réplica a Pedro Sánchez: vivienda, corrupción y fronteras

Cuesta ha contrapuesto las intervenciones de Pedro Sánchez con la realidad de su gestión, desgranando una larga lista de casos judiciales, datos económicos y crisis migratorias.

"Nos decía que él iba a conseguir no sé qué", comenta sobre el mercado inmobiliario y la vivienda. "La noticia más grave es que ha provocado el Partido Socialista con sus políticas la salida de 440.000 viviendas del mercado de alquiler. Resultado, el precio se ha disparado."

Dentro de su contundente reproche, Cuesta dedicó un apartado especial al caso de Mari Carmen —la mujer fallecida que se convirtió en icono del debate sobre la vivienda y dio nombre a los recientes decretos del Gobierno—, tachando de "cínico" el uso político que, a su juicio, ha hecho la izquierda de su figura: "Resulta que era tan crítica y todos los que han utilizado su figura eran tan críticos todos con las sociedades inmobiliarias que resulta que eran miembros de sociedades inmobiliarias empezando por Mari Carmen. ¿Pero importa algo la realidad? Por lo visto no importa nada".

Sobre los escándalos de corrupción que acorralan al Ejecutivo enumera: "Caso Mascarillas, Caso Finanzas PSOE, Caso Obras Públicas, Caso SEPI, Caso Cloaca, Caso Hidrocarburos, Caso Begoña Gómez, Caso David Sánchez, Caso Fiscal General... Y casi que me paro ya porque si no me consumo todo el programa".

"El Gobierno admite ya que entraron en la invasión de Ceuta 96.000 personas (...) Esto es lo que hace este partido. Todo acaba en lo mismo", señala sobre la gestión fronteriza y la crisis en Ceuta.

"O gano, o gano por la violencia"

Carlos Cuesta ha concluido su editorial advirtiendo de que el clima de confrontación irá a más a medida que se acerquen las próximas citas electorales: "Estas son las dos formas de entender la democracia que tiene la izquierda en España: o gano y te saqueo fiscalmente o te monto 15 tramas de corrupción, o en caso de que vaya a perder, gano por la violencia (...) Van a intentar amedrentarnos a todos y hacer arder las calles, porque es el único recurso que tienen para intentar ganar unas elecciones que van a perder".