Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado en una entrevista en Es la Mañana de Federico que se enteró anoche después de un acto en Sevilla con jóvenes de que iba a ser la número dos del Partido Popular por Madrid.

La diputada del PP ha recordado en esRadio que se sumó al PP en 2006 y que "han sido 20 años de todo, de éxitos, de fracasos, de alegrías, de decepciones, alguna bronca, pero la verdad es que ni un solo día he dejado de pensar que este partido es el instrumento más poderoso al servicio de lo más importante que son España y la libertad".

Y no ha perdido la ocasión de bromear sobre los agradecimientos a su nombramiento. "Tengo que dar las gracias hoy, el señor Bolaños pensará que le tengo que dar las gracias, no. Quiero dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo, quien dijo en este programa —por Es la Mañana de Federico— que era el adulto que había llegado a la habitación. Era una época muy difícil".

También ha querido marcar distancias relativas con el líder del PP diciendo que "como todo el mundo sabe, Feijóo y yo no somos idénticos, nadie en este partido lo es, pero yo sé que es el presidente que España necesita y por motivos importantes además: porque es un hombre solvente, valiente, un hombre bueno, pero sobre todo porque es un hombre decente, la antítesis de la egolatría corrupta que estamos sufriendo".