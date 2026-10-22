Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido durante su intervención en Es la Mañana de Federico, en esRadio, la importancia de una coordinación entre el Partido Popular y Vox para obtener el mejor resultado posible en el Senado, con el fin de impedir que la coalición de izquierda entre PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y Compromís consiga una mayoría en la Cámara Alta.

En ese sentido, Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado que Miguel Tellado "hará lo correcto" en su papel de negociador con Vox. Hay que recordar que Tellado y Montse Lluis son los negociadores de PP y Vox, respectivamente, para lograr una alianza en el Senado que aspire a conseguir los tres quintos que permitan renovar los órganos institucionales como el Tribunal Constitucional que encabeza Cándido Conde-Pumpido.

A propósito del papel de Tellado ha defendido: "Estoy absolutamente convencida de que va a hacer lo correcto porque para nosotros la prioridad es España por delante de cualquier otra cosa. Somos conscientes de la situación crítica en la que estamos. Siempre se repite que estas elecciones son históricas, pero son existenciales y decisivas".

Emergencia ética

Por eso, la que es número 2 del PP en Madrid se sitúa justo después de Alberto Núñez Feijóo y por delante de Borja Sémper, que será número tres. Así, Álvarez de Toledo ha defendido que hay que proponer "una revolución de la decencia y sobre ese suelo levantar una poderosa reconstrucción nacional". Por ese motivo, según ha explicado, su partido tiene "una misión que es más que política es moral". "La salida de Pedro Sánchez del poder es una emergencia ética nacional", ha añadido.

Álvarez de Toledo ha recordado también que "somos el partido que plantó cara al desafío más cruel de la democracia, que fue el secuestro de Miguel Ángel Blanco, somos el partido que ilegalizó el brazo político de ETA, somos el partido que aplicó el artículo 155 en Cataluña y desalojó a los sediciosos y golpistas de la Generalidad; somos el partido que ha defendido la soberanía nacional en Ceuta frente a una traición de manual del presidente del Gobierno, con Vivas en Ceuta y Alberto Núñez Feijóo en Europa". Ha sostenido que a su partido le caracterizan las "convicciones", "carácter" y "coraje".

El pacto

Y es que el papel de Cayetana Álvarez de Toledo, tras 20 años en el PP, cambia radicalmente con el aldabonazo de convertirse en la número 2 del partido. Sin embargo, la decisión era algo con lo que ya se contaba. En su último acto antes de trascender el nombramiento de manera oficial, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, se refirió a Álvarez de Toledo como "la voz del Partido Popular a nivel nacional".

Así las cosas, el control del Senado será una de las grandes pugnas políticas en las próximas elecciones del 29 de noviembre, ya que el sanchismo persigue que el PP tenga que pactar con el PSOE la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Dicho de otro modo: el sanchismo pretende proteger a una de sus herramientas más importantes de su legislatura, Cándido Conde-Pumpido. El sanchismo ha recurrido al Tribunal Constitucional para convertirlo en un tribunal de casación que revoque las sentencias del Tribunal Supremo que no convenían al Gobierno.

El ejemplo más notorio ha sido la defensa de la amnistía a los golpistas catalanes. Por ejemplo, los dirigentes que perpetraron el golpe de 2017 ya están libres de antecedentes penales y aquel que declaró la independencia de Cataluña, Carles Puigdemont, puede regresar a España.