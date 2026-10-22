Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de Feijoo para las generales

La actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha sido la elegida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, para ocupar el segundo puesto de la lista por Madrid de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El nombramiento, lejos de ser una sorpresa, era ya un secreto a voces. Sólo faltaba saber cuándo lo anunciaría el partido. Álvarez de Toledo estuvo este miércoles en Jerez, en el que ha sido el último acto antes de que se conociera oficialmente la elección de Feijoo. La alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo, anfitriona del acto, se refirió a la portavoz parlamentaria como "la voz del Partido Popular a nivel nacional, y además la voz de quien va a ser el próximo presidente de España, Alberto Núñez Feijóo". "Es una persona muy cercana y es un orgullo tenerla aquí en Jerez, sobre todo porque no se corta a la hora de denunciar los desmanes del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", añadió Pelayo sobre Cayetana.

La diputada del PP, por su parte, quiso mandar un mensaje de esperanza a los militantes del PP presentes y a todos los españoles, pidiendo la confianza en el plan de reconstrucción nacional que liderará Feijoo tras el 29-N. Un plan cimentado en cuatro pilares: reafirmación del Estado, protección de las fronteras, reafirmación de la soberanía nacional y la reconciliación entre españoles. "El 29 de noviembre —añadió Cayetana—, vamos a decidir algo esencial: dónde fijamos el listón moral. Decencia o delincuencia".

Borja Sémper es el número 3

Además, Borja Sémper será el número tres de la lista madrileña, según se ha anunciado también en la mañana de este jueves.

Sémper se ha reincorporado recientemente a la política activa después de unos meses en los que se mantuvo retirado para luchar contra una grave enfermedad. Su posición en la lista de Madrid y lo que significa lo hacen el nombre más relevante del actual PP Vasco, si bien Sémper lleva años más centrado en la política nacional que en la regional.