Cayetana Álvarez de Toledo: "Tenemos que proponer una revolución de la decencia"

La dirigente popular ha sido entrevistada en Es la Mañana de Federico segundos después de hacerse público que será la candidata número dos del Partido Popular en Madrid, inmediatamente después de Alberto Núñez Feijóo y por delante de Borja Sémper, que será el tres.

Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que su partido tiene "que proponer una revolución de la decencia y sobre ese suelo levantar una poderosa reconstrucción nacional", y ha insistido en que su partido tiene "una misión que es más que política, es moral" y que "la salida de Pedro Sánchez del poder es una emergencia ética nacional".

La número dos de la lista popular en Madrid ha recordado que ella se sumó "al PP en 2006" y que estos "han sido 20 años de todo, de éxitos y alegrías y de fracasos, pero ni un solo día he dejado de pensar que este partido es el instrumento más poderoso para defender la libertad y a España".

Además, ha querido "darle las gracias a Alberto Núñez Feijóo", por su nombramiento, y ha recordado que ella y el presidente del PP "no somos idénticos, como no lo es nadie en el PP, pero yo sé que es el presidente que España necesita", ha dicho, porque "es un hombre solvente, valiente, pero sobre todo decente".

Álvarez de Toledo ha asegurado que en estas elecciones del 29-N "tenemos que elegir entre decencia o delincuencia e incluso violencia" y ha hecho repaso de los años del Gobierno de Sánchez: "Son los años de las cloacas, putas, joyas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias". "Nosotros queremos promover una revolución de la decencia y sobre ese suelo de la decencia levantar un gran proyecto de reconstruccion nacional".

La violencia del sanchismo

La número dos de la lista popular en Madrid ha querido alertar de la espiral de violencia que se vive en España diciendo que "hasta hace poco decíamos que no queremos la Venezuela de Maduro y ahora tenemos que añadir que tampoco queremos la Francia de Melenchon". Porque, dice Álvarez de Toledo, que "tenemos una izquierda que no sabe gobernar y que no acepta perder y que utiliza siempre las mismas estrategias, el fraude, el miedo, el odio y la violencia".

Sobre esa violencia ha dicho que "condena la violencia contra Vox y contra los madrileños" porque no tienen ningún miedo. "Cuando el coraje comparece el delito se repliega. Frente a su intimidación, nuestra máxima firmeza", ha añadido. Y ha querido lanzar un mensaje de esperanza a los españoles: "Vamos a tener un estado fuerte que garantice el orden y la libertad porque no hay libertad sin orden ni orden sin autoridad".

También ha alertado de que "ahora hay unos nuevos neoetarras que son hijos de la fusión de Bildu y Sánchez, que son resultado de cuando legalizas un partido político pero no le exiges condenar la violencia". De esta forma, ha dicho, "la violencia se queda legitimida y por eso es cuestión de tiempo que vuelvan los violentos".

Para mayor esperanza de quien quiere un cambio en el Gobierno, Álvarez de Toledo ha asergurado que "vamos a ir a por todas para afirmar la nación, restaurar la decencia, reforzar el Estado, regenerar la democracia, dignificar la política y reconstruir la clases medias" poque "venimos a salvar la paz civil, la reconciliación entre españoles para volver a tejer los afectos entre españoles".

Optimista sobre España y el mundo

Álvarez de Toledo se ha mostrado claramente optimista y muy segura que su partido logrará cumplir con todos los retos que tendrá en el Gobierno, porque "si no hacemos lo que nos hemos comprometido a hacer y lo que vamos a hacer quién va a sufrir no es el PP, es España", que en su opinión superará lo que sea, pero a través de un enorme conflicto y una gran depauperización. Además, ha explicado que por esa razón "pido el voto para el PP" porque "yo sé el proyecto que tenemos y sé que es el mejor".

Y se ha puesto por delante retos excepcionales: "Vamos a levantar nuestro país, afirmar la nación, reconstruir el estado y restaurar las clases medias, pero además luego lideraremos la reforma de Europa, que hay que reformarla y volver a afirmar los valores europeos".

La flamante número dos del PP por Madrid ha explicado que "la historia española está llena de grandes logros globales", por lo que ha afirmado que "también tenemos que contribuir a una reforma del orden liberal", pues "fuera del orden liberal no hay nada, tendremos que reconstruir eso y tenemos una posición casi mejor que nadie, porque estamos en el vértice que une Estados Unidos, con quién hay que trabajar, y América Latina".

Para ello ha señalado a "dos personas clave: María Corina Machado y Volodimir Zelenski" y que "si volvemos a recuperar nuestra ambición de potencia vamos a trabajar con esas figuras que son nuestros referentes morales".

Finalmente, ha explicado que lo que la impulsa "es la fuerza de la causa, la causa lo merece y lo que yo quiero ahora que los españoles asuman su responsabilidad, la nuestra como políticos es fundamental, pero no podemos hacerlo si no hay una movilización masiva en las urnas".

Y ya en la despedida ha sentenciado a Pedro Sánchez como "un patético populista sin pueblo".