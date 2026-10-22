La agenda oculta del dóberman

Todas las campañas de los socialistas son iguales. Lo único que cambia es el nombre del dóberman. Ese perro amenazador y enloquecido es sólo una criatura de la ficción socialista, nada más que eso, pero al modo de un perro guardián, tiene como principal cometido el de proteger a sus creadores. Lo hace asustando y es, por ello, un perro malo y siniestro, con dueños malos y siniestros, cuyo designio es acabar con la Jauja alegre y próspera que montan los benditos socialistas cuando están en el Gobierno, especialmente para ellos mismos. Lo peculiar de esta criatura mitológica es que no avisa de los destrozos que se propone hacer. Los planes del perro están siempre en una agenda oculta.

La última gran aparición de la misteriosa agenda fue en 2011. Entonces se advirtió a la población de que votar por la oposición era votar por un programa de recortes que los muy cucos escondían, pero que los socialistas conocían al dedillo. Quizá porque los recortes ya los había hecho el hombre de las joyas, cuando se le echó encima de golpe la crisis económica que había negado, aquello no tuvo gran efecto. Pero la mecánica repetitiva es viciosa y vuelve una y otra vez. Igual que entonces, igual que tantas veces, los socialistas avisan hoy de los recortes que secretamente planea hacer la oposición. El terrible dóberman ruge de nuevo en mítines y vídeos socialistas, y amenaza con llevarse a dentelladas todo lo que atesoran los ciudadanos y haya sobrevivido a ocho años de Gobiernos de Sánchez.

El ir y venir de agendas ocultas en campaña electoral es un rito que se ha devaluado, pero se sigue haciendo por la simple razón de que hay que hacer algo. Se hace y lo hacen los socialistas incluso cuando puede ponerlos en un brete. Porque Sánchez es un ejemplo de gobernante opaco, que ha adquirido compromisos con la misma facilidad con que los ha roto. No es que el hombre haya roto promesas electorales de las que llenan las papeleras. Ha incumplido compromisos de orden moral y político sobre asuntos de primer orden. No iba a gobernar con Podemos y gobernó. No iba a pactar con Bildu y pactó. No iba a dar la amnistía a los golpistas del separatismo catalán y se la dio. Iba a traer a Puigdemont para que se le juzgara y lo va a traer bajo palio. Iba a acabar con las puertas giratorias, y colocó a más gente que nadie. Iba a acabar con los aforamientos y nunca más se supo. Iba a poner punto final a la corrupción y sus Gobiernos han sido centro de redes de corrupción gigantescas.

Sánchez ha demostrado con pruebas suficientes que su palabra no vale nada. Ha dejado claro que está dispuesto a hacer cosas que nunca dijo que haría y cosas que dijo que no haría nunca. Pocos presidentes ha habido con más "agenda oculta". Pero la propaganda, insufrible, consiste en la repetición.