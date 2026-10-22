Cayetana y lo que significa

La elección de Cayetana Álvarez de Toledo como número dos de la lista del PP de Madrid manda un mensaje claro e importante: Alberto Núñez Feijóo ha elegido no sólo a una de las personas más valiosas del partido y una de sus mejores parlamentarias, sino que se ha decantado por un estilo de hacer oposición, un posicionamiento ideológico y lo que todo indica que será una forma diferente y mucho más ambiciosa de gobernar de lo que hemos visto en el pasado.

De hecho, la propia Álvarez de Toledo ha expresado el alcance de esa ambición este mismo jueves en Es la Mañana de Federico: entrevistada sólo unos minutos después de darse a conocer el nombramiento, la popular ha destacado el compromiso ético y moral con el que el PP quiere llegar al poder y la ingente tarea que tendrán, que tendremos, el Gobierno que alumbren las urnas el 29 de noviembre y todos los españoles para sacar a la Nación de la situación límite en la que se encuentra, recuperar el pleno dominio de nuestras libertades y la senda de la prosperidad económica.

Hay que decirlo con claridad: Feijóo ha acertado con la elección: Álvarez de Toledo es la mejor representante de un PP comprometido ideológicamente, que tiene muy claras las ideas que debe defender, que no se avergüenza de ellas sino al contrario y que tiene igualmente claro a quién se enfrenta en esa defensa.

Y hay que señalar también que el PP está acertando en otros aspectos clave de su campaña, lo que estamos viendo hasta este momento no es el partido pop de otras ocasiones, esa formación titubeante, acobardada y hueca, incapaz de enfrentarse a la izquierda, esquizofrénica en su relación con Vox y que no sabía ofrecer a la ciudadanía un programa y una idea clara de lo que podía ser su acción de gobierno.

Por el contrario, el PP está afrontando las cuestiones cara a cara y sin arrugarse, está confrontando con dureza con el PSOE y su inmensa corrupción y está hablando con responsabilidad a la ciudadanía, tratando a los votantes como adultos y advirtiendo de que la tarea no será fácil, el esfuerzo será grande y van a ser necesarios sacrificios. Ya era hora, cabría decir.

En este sentido, aunque pueda parecer una anécdota hay que destacar también el cambio en la comunicación de los populares en redes sociales, que tiene mucho que ver en la imagen directa y desacomplejada que está dando el partido y que está golpeando duro en un terreno en el que la izquierda pensaba que tenía la campaña ganada.

Finalmente, hay que señalar el que quizás sea el mayor acierto de la campaña del PP… y de la de Vox: haber dejado atrás ese enfrentamiento cainita que sólo servía para desmovilizar a sus votantes y dar alas a Sánchez y los suyos. Ahora sólo queda desear que esa relación más sana y adulta fructifique en los pactos que sean necesarios para asegurar que el 29 de noviembre España tiene una oportunidad real de evitar una nueva victoria de Sánchez que significaría un descenso a los abismos del que, como bien ha señalado la propia Álvarez de Toledo en esRadio, nos costaría décadas recuperarnos, si es que llegábamos a lograrlo.