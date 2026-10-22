EEUU defiende el veto a Ada Colau: "Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho"

El Departamento de Estado de EEUU ha zanjado con contundencia la polémica generada por la dirigente del Frente Amplio y exalcaldesa barcelonesa, Ada Colau, recordando que el acceso a territorio norteamericano no constituye una prerrogativa automática. Un portavoz gubernamental confirmó a Europa Press que, bajo el mandato de Donald Trump y la gestión de Marco Rubio al frente de la diplomacia, el procedimiento consular sitúa los intereses estadounidenses en primer término y somete cada expediente a una exhaustiva revisión de seguridad.

La diplomacia de Washington respondía de este modo a las quejas formuladas por la política de la izquierda radical, quien vio frustrada su pretensión de trasladarse a Puerto Rico para asistir al encuentro municipalista internacional Fearless Cities. Tras haberle sido rechazada la autorización electrónica previa (ESTA), la exregidora acudió a una entrevista en la delegación consular en Madrid, donde la evaluación de los funcionarios incidió de forma prioritaria en sus vínculos con el activismo propalestino.

El detonante de la denegación administrativa radica en la presencia de Colau en una flotilla marítima rumbo a la Franja de Gaza, maniobra que conllevó su posterior retención temporal en Israel. Meses atrás, el Gobierno norteamericano censuró formalmente dicha expedición marítima al calificarla de iniciativa favorable a la organización terrorista Hamás, impulsada por organizaciones sujetas a sanciones internacionales y susceptible de acarrear responsabilidades legales a sus partícipes.

Lejos de asumir los principios de soberanía fronteriza que asisten a cualquier nación democrática, Colau denunció un supuesto "autoritarismo" por parte del presidente estadounidense. La líder izquierdista lamentó el cierre de fronteras a su perfil ideológico, ignorando que las directrices de Washington priorizan la seguridad nacional de Estados Unidos frente a cualquier colaboración o contacto con plataformas radicales.

El dictamen consular desencadenó la inmediata reacción corporativa entre los socios del Ejecutivo central en España. El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acudieron al rescate retórico de su aliada; este último llegó a sostener que la exalcaldesa debía "sentirse honrada" por el veto, rubricando una vez más el habitual alineamiento de la izquierda radical frente a las decisiones soberanas de las democracias occidentales.