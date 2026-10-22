El PSOE desmiente que negocie con el Frente Amplio para que no concurra en algunas provincias

El PSOE ha negado este jueves que mantenga negociaciones con el Frente Amplio para que la coalición renuncie a presentar candidaturas al Congreso en determinadas provincias. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha despejado así una de las incógnitas que permanecían abiertas después de que ambas formaciones descartaran la existencia de un acuerdo para concurrir conjuntamente a la Cámara Baja.

Durante una entrevista en la Cadena SER, la dirigente socialista ha salido al paso de las especulaciones surgidas después de que la coalición CHA-Frente Amplio Aragón anunciara su decisión de no concurrir a las elecciones al Congreso por Teruel. El objetivo de esta renuncia es evitar la dispersión del voto de izquierdas en una circunscripción en la que cada escaño puede resultar decisivo.

Sin embargo, Torró ha rechazado que esta decisión forme parte de una negociación más amplia con el PSOE para que el Frente Amplio retire sus candidaturas en aquellas provincias donde los socialistas tengan, en principio, mayores posibilidades de obtener representación.

La responsable de Organización ha explicado que algunas declaraciones del cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, han provocado "malentendidos" sobre el alcance de los contactos entre ambas fuerzas. En cualquier caso, ha insistido en que las conversaciones se han circunscrito exclusivamente al Senado.

Además, ha señalado que el PSOE ya ha iniciado los trámites para registrar sus "listas únicas" al Congreso y que el proceso quedará completado, según sus previsiones, este viernes.

La izquierda busca cerrar el paso a PP y Vox

Donde sí ha prosperado el entendimiento entre socialistas y el Frente Amplio es en la Cámara Alta. Torró ha destacado que las negociaciones permitieron alcanzar un acuerdo "rápidamente", impulsado por el objetivo compartido de impedir que PP y Vox vuelvan a controlar el Senado.

Según ha explicado, las formaciones de izquierdas tienen "muy claro" que deben evitar que ambos partidos "campen" por esta institución como considera que hicieron durante la legislatura anterior.

La dirigente del PSOE también ha abordado la posibilidad de que Podemos participara en esta alianza electoral. Aunque la formación morada no se ha incorporado al pacto, Torró ha recalcado que la propuesta estaba "abierta a todas las izquierdas" y ha valorado positivamente el resultado de las conversaciones, que, a su juicio, han permitido construir una coalición "muy potente".

Ferraz defiende su intervención en las listas de Palencia

Al margen de las alianzas electorales, la confección de las candidaturas al Congreso ha abierto un conflicto interno en el PSOE de Palencia. Los integrantes de la candidatura elegida por la militancia han dimitido en bloque después de que la dirección federal modificara la lista y apartara a quien ocupaba inicialmente el primer puesto.

La decisión de Ferraz ha situado como cabeza de candidatura a Mariluz Martínez Seijo, considerada próxima a Pedro Sánchez, un cambio que Torró ha defendido pese al malestar generado entre los socialistas palentinos.

La secretaria de Organización ha reconocido que comprende "la frustración" de los afectados, pero ha recordado que la elaboración de las candidaturas electorales sigue unas reglas diferentes a las de los procesos de elección de dirigentes. En concreto, ha subrayado que se trata de un procedimiento "distinto" al de las primarias y que es la Comisión Federal de Listas la encargada de "determinar" la composición definitiva de las candidaturas.

Torró ha vinculado, además, la elección de Martínez Seijo al compromiso de reforzar el protagonismo femenino dentro del partido. Según ha argumentado, el último Congreso socialista estableció la necesidad de aumentar el número de mujeres que encabezan las listas electorales, una directriz con la que considera coherente la decisión adoptada en Palencia.

La propuesta del PP para debatir sobre vivienda

La entrevista ha concluido con otra cuestión relacionada con la campaña electoral: la posibilidad de celebrar un cara a cara sobre política de vivienda entre la ministra Isabel Rodríguez y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

Los populares han trasladado formalmente esta propuesta al PSOE mediante una carta, aunque Torró ha evitado comprometer directamente a su partido con la iniciativa.

La dirigente socialista ha defendido que la organización de debates corresponde a los medios de comunicación y no a las formaciones políticas. Pese a ello, no ha cerrado la puerta al enfrentamiento entre Rodríguez y Bravo, siempre que sea un medio el que formule la invitación y plantee su celebración.