El PSOE prepara ya su próximo movimiento electoral en base a la ley de nietos. Su plan pasa por apoyarse en el voto particular que se registró en el Supremo en favor de la aplicación del voto de los supuestos exiliados del franquismo y en contra de la suspensión cautelar de la aplicación de la norma y la instrucción. El partido de Pedro Sánchez está dispuesto a intentar incluso la impugnación del resultado electoral en caso de perder, acudiendo al Tribunal Constitucional para reclamar los supuestos derechos perjudicados de los que se hayan quedado sin votar.

El voto particular al que se pretende acoger el PSOE fue recogido en el auto del Tribunal Supremo del 12 de octubre de 2026. Fue, de hecho, el único voto particular en contra de la decisión final del Supremo de blindar sus medidas cautelares y, por lo tanto, no permitir el voto de los presuntos nietos afectados por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El citado voto particular señalaba lo siguiente: "Voto particular que formula la magistrada Excelentísima Señora Doña María Alicia Millán Herrandis […]": "4.- . La nueva dimensión constitucional de los perjuicios en conflicto".

Dentro de ese apartado llevaba todo un desarrollo jurídico que apuntaba a los derechos de quienes sí hubiesen justificado correctamente su situación de nietos de la dictadura: "A) Como he indicado, la convocatoria de elecciones a Cortes Generales determina una modificación sustancial de las circunstancias en las que fue adoptada la medida cautelar y, singularmente, de la naturaleza e intensidad de los perjuicios que han de ser objeto de ponderación".

El texto explica que "el artículo 130 LJCA exige efectuar una ponderación circunstanciada de todos los intereses en conflicto, incluidos los derechos e intereses de quienes puedan resultar afectados por la medida. Esta exigencia adquiere una especial intensidad cuando la tutela cautelar incide directamente sobre el ejercicio de un derecho fundamental y, en particular, sobre el derecho de sufragio activo reconocido en el artículo 23 CE".

El voto particular añadía que "tras la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre de 2026, el perjuicio asociado al mantenimiento de las medidas cautelares se convierte en actual e inmediatamente vinculado al ejercicio del derecho de sufragio activo en una convocatoria electoral determinada. Esta circunstancia obliga a intensificar el juicio de proporcionalidad". Y añadía que, desde su punto de vista, "la correcta formación del censo electoral, cuya relevancia constitucional justificó la adopción inicial de la medida, presenta necesariamente una doble dimensión. La integridad y objetividad del proceso electoral exigen evitar la participación de quienes carezcan del derecho de sufragio, pero exige, con igual intensidad, impedir que sean excluidos quienes, conforme a una situación jurídica vigente y no invalidada, reúnen los requisitos legalmente establecidos para ejercerlo".

Supuesta vulneración de los derechos

Y esta es la clave a la que pretende acogerse el PSOE: una supuesta vulneración de los derechos de quienes sí habrían hecho correctamente los trámites para identificarse como represaliados del franquismo.

Lo cierto es que el Supremo ha dado a todos ellos la posibilidad de acreditar individualmente esa situación, con lo que no parece sustentarse mucho el argumento, pero la magistrada insistió en su voto en esta línea, alegando que, "por todo lo expuesto, considero que el recurso de reposición interpuesto por el Abogado del Estado debió ser estimado. La convocatoria electoral introdujo un elemento nuevo y decisivo en el juicio cautelar, al convertir en irreversible la eventual lesión del derecho de sufragio de los afectados y poner de manifiesto las consecuencias que el mantenimiento de la medida podía proyectar sobre la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. En tales circunstancias, la preservación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política debía prevalecer sobre el mantenimiento de una medida provisional sustentada en una controversia jurídica todavía pendiente de resolución definitiva".

Ahora el PSOE observa esta argumentación como una vía para llegar, incluso, a la impugnación del resultado electoral, siempre que, claro está, pierdan esas elecciones y se vean fuera del Gobierno.