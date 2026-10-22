El PSOE se planta ante el ultimátum de Pedraz y se niega a arrojar luz sobre las cloacas

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha confirmado que el partido no tiene intención de entregar al juez Santiago Pedraz toda la documentación que le ha reclamado sobre los pagos a abogados, despachos profesionales y consultoras entre 2021 y 2025. Pese al ultimátum de 48 horas de la Audiencia Nacional, Ferraz se aferra al "secreto profesional" para justificar su negativa a facilitar la información. El magistrado ya había reclamado estos datos el pasado 6 de octubre sin obtener respuesta, en el marco de la investigación del denominado caso Cloacas, que trata de esclarecer las presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que pudieran afectar al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente.

"Nosotros ayer registramos hicimos un registro a la audiencia, sobre todo para decirle al juez Pedraz que aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Y es el secreto profesional y la confidencialidad, la relación entre los abogados y los clientes", ha defendido Torró en una entrevista en la SER. Una explicación con la que la dirigente socialista justifica que el partido no facilite al juez la relación de profesionales contratados, pese al requerimiento judicial.

"Nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados y esto para que nos entendamos, es como el director de un centro de salud al que se le pide todos los expedientes de sus pacientes. No lo puede entregar porque estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente", ha insistido la secretaria de Organización. El argumento del PSOE impide, por ahora, conocer el alcance de esos contratos y comprobar si alguno pudo estar relacionado con las actividades que investiga la Audiencia Nacional en torno a la trama de las cloacas.

La investigación trata de esclarecer si se utilizaron despachos profesionales para canalizar dinero hacia el entorno de Leire Díez y financiar las operaciones bajo sospecha. Torró ha tratado de restar importancia a los pagos al asegurar que se trata de "dos contratos de servicios ordinarios en un partido político como son servicios jurídicos" y "ya está, no hay más". Una respuesta con la que Ferraz pretende zanjar la polémica mientras el juez reclama información para determinar el alcance de los hechos investigados.

"El PSOE no tiene constancia" de que se haya triangulado dinero a través de esos abogados para financiar la trama vinculada a Leire Díez. "El partido no ha formado parte de nada de lo que se está investigando", ha continuado Torró, que también ha evitado comprometerse a presentar una querella contra la llamada fontanera socialista.

"Tiene que avanzar la investigación, hay tesis encima de la mesa, informes de la UCO que son tesis e hipótesis que no tienen por qué ser verdad. Iremos viendo qué pasa. Desde luego si finalmente esto es así, el PSOE se reserva cualquier decisión judicial", ha añadido. Mientras tanto, el partido mantiene su negativa a entregar toda la información reclamada y se escuda en la confidencialidad de la relación entre abogados y clientes.