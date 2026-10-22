El reparto de senadores el 29-N: por qué en la papeleta sepia no se vota a un partido, sino a personas

Durante la jornada electoral del próximo 29 de noviembre, los ciudadanos encontrarán dos cabinas y dos sobres de distinto color en sus colegios electorales. Mientras que la papeleta blanca del Congreso de los Diputados exige elegir una lista cerrada y bloqueada confeccionada por un partido, la papeleta sepia del Senado funciona bajo una lógica completamente diferente: en ella se vota directamente a personas.

Este diseño responde al sistema de listas abiertas y voto mayoritario que rige la elección directa de los 208 senadores que se disputan en las urnas.

¿Cómo funciona la papeleta sepia del Senado?

En la papeleta sepia no se introduce la sigla de una candidatura en bloque. El elector sostiene una única hoja desplegable en la que figuran, por orden alfabético de partidos, todos los candidatos que se presentan por su provincia o circunscripción.

El ciudadano debe marcar con una "X" en la casilla situada junto al nombre de cada candidato que desee apoyar. Al ser listas abiertas, no hay obligación de votar a candidatos de un mismo partido, sino que hay libertad de combinación, y el elector puede marcar a aspirantes de distintas formaciones políticas si así lo desea. Asimismo, no es necesario agotar el número máximo de marcas, es totalmente válido marcar un solo candidato o dos.

¿Cuántos candidatos se pueden votar según la provincia?

Para evitar que una sola formación se apropie de todos los escaños de una circunscripción, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) aplica un sistema de representación mayoritaria limitada. El número de marcas permitidas varía según la zona geográfica.

Si un elector marca más casillas de las permitidas para su territorio (por ejemplo, cuatro marcas en una provincia peninsular), el voto al Senado será automáticamente considerado nulo en el escrutinio.

¿Cómo se asignan los escaños? Sin ley D'Hondt

A diferencia del Congreso, donde los escaños se distribuyen mediante fórmulas de reparto proporcional como el sistema D'Hondt, el recuento del Senado es puramente individual.

Al abrir los sobres se contabilizan las marcas "X" obtenidas por cada candidato a título personal. Los nombres que hayan acumulado más votos en la provincia obtienen los escaños en disputa.

Por esta razón, en la inmensa mayoría de las provincias peninsulares (donde se eligen cuatro senadores), el partido más votado suele obtener tres senadores y la segunda fuerza política logra el cuarto escaño, siempre que los votantes de cada bloque apoyen disciplinadamente a los tres candidatos de su preferencia.