Feijóo recupera a Gabriel Elorriaga, clave en el Gobierno de Aznar, para la fundación Reformismo 21

Alberto Núñez Feijóo ha elegido a Gabriel Elorriaga para presidir la fundación Reformismo 21, en sustitución de Pablo Vázquez, fallecido el pasado verano. Elorriaga ya era patrono del think tank del PP, clave ahora que la formación podría acabar gobernando.

La decisión, avanzada por La Razón, y que ha podido confirmar Libertad Digital, envía un claro mensaje por parte del líder del PP, ya que Elorriaga ha sido muy crítico siempre con Mariano Rajoy, aunque se encargó de su programa electoral en 2004 y fue secretario de comunicación, en 2008 el giro dado por Rajoy le llevó a abandonar la primera línea política, manteniéndose como diputado.

Fue una pieza clave del Gobierno de José María Aznar, donde ejerció como subdirector de gabinete entre 1996 y 2000 y como secretario de Estado de Organización Territorial. De formación abogado, Elorriaga es inspector de Hacienda y auditor del Estado, por lo que destaca su amplia formación técnica, en un momento en el que Feijóo ha prometido llevar a cabo una reconstrucción nacional.

Tras pasar a un segundo plano en la etapa de Rajoy, Cayetana Álvarez de Toledo recuperó a Elorriaga al frente de la asesoría jurídica del grupo parlamentario en su breve etapa como portavoz. En 2023 dejó de ser diputado, pero siguió trabajando para el partido asesorando en la fundación, donde ha tenido un papel destacado junto a la vicesecretaria Alma Ezcurra, quien ejerce de enlace entre el Parlamento Europeo y la dirección del partido.

A falta de la designación oficial, su nombre ha salido a la luz el mismo día que el PP ha dado a conocer que la número dos por Madrid será Álvarez de Toledo y el número tres será el portavoz del PP, Borja Sémper. Una idea de integración de las distintas familias y perfiles en el PP, que representa también el propio Elorriaga.