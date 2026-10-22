Feijóo y Abascal rechazan la propuesta del PSOE de debatir el 26 de noviembre en TVE: "Sánchez está mareando"

El Partido Popular se muestra tajante en su decisión de que Alberto Núñez Feijóo no acuda a debatir a TVE: "Nuestra propuesta es inamovible", trasladan fuentes del partido, insistiendo en que no irán a la cadena pública para el debate a cuatro de candidatos. "Lamentamos el intento de boicot a Atresmedia que plantea el PSOE", añaden.

"No habrá debate a cuatro en RTVE y no entendemos el intento de boicot del PSOE a Atresmedia. Los debates serán el 16 en Mediaset y el 26 en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez", aseguran desde la dirección del partido, después de que los socialistas condicionaran el debate del día 26 a su celebración en el ente público.

Cabe la posibilidad, por tanto, de que si el PSOE no cede y Vox acepta ir el día 26 a TVE, se repita la imagen de la silla vacía de Feijóo. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal trasladan a Libertad Digital que "el día 26 hay debate a 4 en Atresmedia, Sánchez está jugando a marear porque prefiere hacerlo en su cadena", cerrando también el paso al PSOE en su pretensión de debatir a cuatro en una zona de su confianza.

Si el PSOE veta a Atresmedia existe la posibilidad de que no haya debate a cuatro. De momento, el único acuerdo alcanzado es para celebrar un cara a cara entre Feijóo y Sánchez el próximo 16 de noviembre en Mediaset. También hay acuerdo para un debate sobre vivienda entre PP y PSOE en la ser, a falta de concretar los detalles.

El PP ha propuesto, también, un debate de portavoces parlamentarios en RTVE, al que acudiría Ester Muñoz. Este enfrentamiento, de momento, no se ha concretado. Los de Feijóo rechazaron, además, conceder entrevistas a la cadena pública si se realizaban con producción externa, es decir, sólo acudirán si la hace un profesional de la propia entidad.