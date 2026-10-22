Este es el período que comienza cuando el presidente del Gobierno presentó, como dispone nuestra Constitución, el último proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 20 de diciembre de 2022, y que correspondía al ejercicio económico del año 2023.

Desde entonces, no se ha vuelto a repetir una ocasión tan solemne en la que se podía ver al Poder Ejecutivo presentando sus propuestas al pueblo español. Desde entonces, nos han invadido los Decretos, las Órdenes Ministeriales… con desprecio al pueblo español y a su democracia. Por ello, el título completo de hoy rezaría algo así como 'Cuatro años de autoritarismo y un día de democracia para votar'.

El historial político del señor Pedro Sánchez no sólo se circunscribe a dichas anomalías. Algo que también parece haber olvidado el presidente del Gobierno es que lo es de una Nación –España–, con una larga tradición política y más ampliamente histórica, y que decidió, el 25 de marzo de 1975, incorporarse como miembro de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea; hoy, escuetamente, Unión Europea. Comprendo que para él era un dato más, pero no así para los que ya teníamos un vivo deseo de incorporarnos a Europa, como miembros europeos, porque lo somos, con reconocimiento de los países miembros que ya lo eran.

¿Por qué introducir ahora la dimensión europea? Por una circunstancia que no es cosa menor. Se trata de nuestra tradición como españoles y como europeos, con un corpus iuris, fuente de no pocos sistemas jurídicos, vigente todavía en la actualidad, y que desde muy al principio nos ha acostumbrado a reconocer las tareas en su dimensión de bondad y de adecuación para los fines, marcando itinerarios de distinción entre el bien y el mal presentes, implícitamente también, en las normas morales / éticas, para con el mundo que nos rodea.

Es esa cultura europea la que nos permite ver, como poco recomendable —hablando desde exigencias éticas—, el comunicado del Ejecutivo de 5 de octubre pasado, del "paquete de medidas y políticas" que se someterán a aprobación antes del día 29 de noviembre —día electoral—, para las pretensiones que cualquiera imagina.

Lo sorprendente es la excepcionalidad temporal de las medidas, pues la subida del SMI se ha producido siempre a comienzos de año, entre enero y marzo. ¿Por qué ahora tiene que ser en noviembre?

Análoga al caso anterior, con la misma excepcionalidad, se encuentra la revalorización de las pensiones que, dado el crecimiento desbordado de precios, empobrece dramáticamente a los pensionistas.

La tercera medida que se menciona es la de los funestos reales decretos-ley sobre viviendas para alquiler asequible, que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados y, al parecer, se está fraguando un nuevo intento, aunque éste suponga una humillación real a todo el pueblo español representado en el Congreso de los Diputados.

Ese "paquete de medidas y políticas", anunciado sobre un terreno yermo en ellas, es difícil de aceptar jurídica y moralmente en un continente como el europeo con la tradición que nos avala.