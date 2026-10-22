La alcaldesa de Palencia cuestiona a Ferraz y desmonta la excusa de la "paridad" para cambiar las listas

La alcaldesa de Palencia, Míriam Andrés, vuelve a plantar cara a Ferraz y cuestiona la excusa de "la paridad" utilizada por la cúpula socialista para justificar los cambios impuestos en las listas del PSOE. La dirección federal ha defendido su decisión de alterar las candidaturas alegando tanto la necesidad de garantizar la "paridad" como su "potestad" para modificar las listas y fijar los criterios que considere oportunos. Sin embargo, la regidora palentina ha vuelto a cuestionar públicamente a la cúpula socialista en redes sociales, poniendo en duda la coherencia de sus argumentos.

"De las 9 provincias de CyL, 7 son encabezadas por hombres al Congreso y 4 por hombres al Senado y Congreso. Pero la paridad se cumple por el cambio de la lista de Palencia", ha señalado la alcaldesa, en alusión a la sustitución del concejal de la capital Álvaro Bilbao por la diputada Mariluz Martínez Seijo como cabeza de lista al Congreso.

Con este mensaje, la dirigente socialista pone el foco en el criterio aplicado por Ferraz para justificar el relevo en Palencia y cuestiona que la paridad se invoque para defender una modificación concreta mientras otras candidaturas de Castilla y León siguen encabezadas por hombres.

De las 9 provincias de CyL, 7 son encabezadas por hombres al Congreso y 4 por hombres al Senado y Congreso. Pero la paridad se cumple por el cambio de la lista de Palencia. pic.twitter.com/NzUcNgonPM — Miriam Andrés (@mndres) October 22, 2026

Esta reacción llega después de que la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, asegurara en una entrevista en la SER que la modificación de la candidatura de Palencia responde al "mandato" del 41 Congreso Federal del partido, que instó a que más mujeres encabezaran las listas electorales.

No es la primera vez que Andrés carga contra las decisiones de Ferraz. La secretaria general del PSOE de Palencia cuestiona la autoridad que ahora se arroga la dirección federal para alterar las listas y apartar a candidatos elegidos por la militancia, imponiendo sus propios nombres frente a la decisión de las bases.

La imposición de la nueva candidatura al Congreso encabezada por María Luz Martínez Seijo, en sustitución de la lista aprobada inicialmente por el PSOE palentino, provocó la renuncia en bloque de todos los integrantes de la candidatura original y desató una de las mayores crisis internas recientes de los socialistas de Palencia.