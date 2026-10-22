La "conmovedora" anécdota que María Corina contó a Cayetana y que explica cómo hay que movilizarse el 29-N

Entrevistada en Es la Mañana de Federico instantes después de que se hiciese público que será la número dos de la lista del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado de los grandes retos que tendrá el nuevo Gobierno, que en su opinión no sólo se limitan a España sino que van más allá: "Lideraremos la reforma de Europa, que hay que reformarla y volver a afirmar los valores europeos".

E incluso ha explicado que "la historia española está llena de grandes logros globales", y que la nueva etapa va a ser también el momento de "contribuir a una reforma del orden liberal" en todo el mundo, pues "fuera del orden liberal no hay nada, tendremos que reconstruir eso y tenemos una posición casi mejor que nadie, porque estamos en el vértice que une Estados Unidos, con quien hay que trabajar, y América Latina".

Además, ha citado a "dos personas clave: María Corina Machado y Volodimir Zelenski" como dos referentes de esa reconstrucción y ha prometido que "si volvemos a recuperar nuestra ambición de potencia vamos a trabajar con esas figuras que son nuestros referentes morales".

De hecho, respecto a la segunda ha contado también una anécdota muy significativa que le contó la propia Machado y que "me conmovió profundamente", cuando la venezolana "en un mitin muy lejano al que le había costado mucho llegar y en el que estaba hablando ante miles de personas desde lo alto de una furgoneta" se dirigió a la multitud "y preguntó "quién se va a ocupar de las actas" electorales, que eran fundamentales para demostrar la victoria de la oposición. Entonces, ante esa pregunta "todo el mundo gritó yo". "En ese momento" explica Álvarez de Toledo que le contó Machado, "supo que iba a ganar las elecciones".

Para la popular, ese compromiso de los venezolanos es un ejemplo del compromiso que tienen que tener los españoles en las próximas elecciones, porque como ha dicho: "Yo quiero ahora que los españoles asuman su responsabilidad, la nuestra como políticos es fundamental".