PP y PSOE debatirán sobre vivienda en la Ser por exigencia de los socialistas

PP y PSOE debatirán finalmente sobre vivienda, aunque el cara a cara se celebrará en los estudios de la cadena SER, tal y como exigió el partido de Pedro Sánchez para aceptar la propuesta de los de Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles trasladan su predisposición a abordar este asunto de manera monográfica en un enfrentamiento de los principales partidos.

Según informa el PP, el PSOE puso como única condición que se tenía que celebrar en la cadena SER. "Aceptamos: quedamos a la espera de la concreción de los detalles", trasladan los populares en un comunicado a medios, en el que explican que la nueva portavoz del PSOE, Rebeca Torró, que sustituyó a la dimitida Montse Mínguez, ha aceptado que se produzca ese encuentro.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, remitió este miércoles una carta a la sede del PSOE en Ferraz, que la secretaria rechazó, aunque la abrió y le realizó fotos, para debatir sobre vivienda. Ante la negativa a recoger la misiva, Tellado remitió un mail a María Jesús Montero para celebrar un cara a cara entre la ministra de Vivienda y candidata del PSOE por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario y candidato del PP por Sevilla, Juan Bravo.

El PP ha reiterado, de nuevo, su predisposición a celebrar varios debates de candidatos, para lo que todavía siguen sin recibir la respuesta de Moncloa. Su propuesta es uno en Mediaset, un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez; y otro en Atresmedia con los candidatos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio. El de RTVE sería sólo entre los portavoces de los grupos parlamentarios.

"Transcurridas casi dos semanas, no consta aceptación por parte del candidato socialista. Instamos al equipo de campaña del PSOE a que confirme la asistencia de Pedro Sánchez para poder entablar ya las pertinentes conversaciones con los grupos de comunicación y empezar a trabajar en la organización de los espacios", lamentan en el PP.

El PP añade que "está bien que el presidente del Gobierno tenga el arrojo de 'enfrentarse' a una entrevista dura y hostil como la que tendrá esta noche en La Revuelta, pero sería bueno que confirme cuanto antes que, además de con Broncano, también está dispuesto a enfrentarse con Alberto Núñez Feijóo en un formato en el que la moderadora no sea Francina Armengol".