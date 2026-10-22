PP y Vox blindan las negociaciones entre Miguel Tellado y Montse Lluis para garantizar el éxito en el Senado

Miguel Tellado y Montse Lluis vuelven a medirse como representantes de los equipos negociadores de PP y Vox para lograr uno de los pactos más difíciles y necesarios para la derecha, de cara a la próxima legislatura: la alianza en el Senado que les permita aspirar a los tres quintos de la Cámara para renovar órganos institucionales como el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.

El secretario general del PP y la secretaria general adjunta fueron claves en los pactos de ambos partidos a nivel autonómico, lo que augura un buen resultado en la Cámara Alta. Fuentes de ambas formaciones trasladan que el acuerdo llegará "seguro". "Tranquilidad", piden a los electores de la derecha, inquietos ante la posibilidad de que los contactos no lleguen a buen puerto. Algo que, dada la buena voluntad, parece descartado.

Las opciones de negociación son bastante reducidas: la cesión de senadores autonómicos a Vox para compensar su "sacrificio" de no concurrir en al menos una veintena de provincias, cargos a futuro en la Cámara Alta, como podría ser su posible presidencia o renuncias también del PP allí donde los de Abascal estén más fuertes. El resto, como incluir candidatos de Vox en las papeletas del PP o la vía 2+1, parece descartado por su complejidad.

En cualquier caso, PP y Vox han decidido blindar todo lo relativo a las negociaciones y los contactos que llevan a cabo de manera intensa desde hace días, una vez que Santiago Abascal dio el primer paso de mostrar predisposición a pactar con el PP para impedir que el Senado caiga en manos de la izquierda, tras la alianza sellada por el PSOE y sus socios.

Alberto Núñez Feijóo ha sido el único en dar pistas al fijar como marco de negociación la representatividad de cada uno en la pasada legislatura, donde Vox sumó 5 senadores por designación autonómica, tras los acuerdos de gobierno alcanzados con el PP en las comunidades, tras no lograr ninguno en las generales de 2023. El PP sumó 118 electos en 2023, y 23 por designación autonómica, hasta un total de 141. Dentro de esa proporción, dijo Feijóo, "hay posibilidad de llegar a puntos de encuentro".

Solo hablarán al anunciar el pacto

Abascal dejó claro en una rueda de prensa este miércoles, desde La Coruña, que "cuando haya noticias, se las daremos, pero no vamos a comunicar el estado de las negociaciones". "Únicamente comunicaremos el resultado", añadió, defendiendo que "no vamos a dar un espectáculo como ha hecho la izquierda con sus acuerdos". El líder de Vox prometía "seriedad" y "no debatir en los medios de comunicación".

Eso sí, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, admitía que se puede "agotar el plazo", es decir, hasta el próximo lunes, que es cuando se podría dar a conocer el acuerdo y sus términos. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, defendía la "generosidad" necesaria por ambas partes y decía: "Espero y deseo que haya pacto" para "hacer frente a la colonización" de la Cámara Alta.

Ambos partidos son conscientes de que su propio electorado les penalizaría si no alcanzan un acuerdo, al margen de la oportunidad perdida de lograr una mayoría que impida el previsible bloqueo de la izquierda, sea cual sea el resultado en el Congreso. El Senado ha servido estos tres últimos años para sacar adelante leyes, congeladas después por Francina Armengol, además de celebrar todo tipo de comisiones de investigación sobre la corrupción, la DANA, el CIS o el apagón, que han permitido desvelar mucha información, además de ser un foco para el PP.