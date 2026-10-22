¿Pueden dos familiares coincidir en una mesa electoral el 29-N? Así se solicita la exención

Tras el sorteo municipal que designa a los ciudadanos que deberán estar al frente de las mesas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, arranca la entrega presencial de notificaciones. Entre las dudas más frecuentes que surgen al abrir el sobre oficial destaca una situación que, aunque estadística y porcentualmente poco común, puede ocurrir que el azar de los censos elige a dos miembros del mismo domicilio, ya sean pareja o descendientes.

Si bien la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no prohíbe de forma explícita que dos cónyuges o un progenitor y su hijo mayor de edad coincidan como miembros de mesa, incluso en la misma sucursal electoral, la Junta Electoral Central (JEC) reconoce esta coincidencia como una causa justificada de exención cuando genera un problema directo de guarda o custodia.

Cuidado de menores y personas dependientes: el motivo clave para eximirse

El aspecto determinante que evalúa la Junta Electoral de Zona (JEZ) ante la citación doble de una familia no es la coincidencia en sí, sino el perjuicio o desamparo familiar que dicha designación simultánea provocaría durante las más de 14 horas que dura la jornada electoral.

Según la instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central, se consideran causas personales y familiares justificadas para librarse de la mesa si ambos progenitores o tutores legales de menores de 8 años son convocados y no existe otra persona en el núcleo familiar que pueda hacerse cargo del menor durante ese domingo, uno de los dos cónyuges podrá presentar alegaciones para ser liberado.

Otro motivo sería si en el hogar familiar reside un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que requiera asistencia continuada como pueden ser las personas con discapacidad, mayores con grado de dependencia reconocido o enfermos crónicos, y ambos cuidadores principales son citados a la mesa, la Junta eximirá a uno de ellos.

Por último, las madres en periodo de lactancia natural hasta que el bebé cumpla los 9 meses pueden excusar su asistencia de forma individual, con independencia de si el otro cónyuge ha sido llamado o no.

¿Cómo se decide cuál de los dos se libra?

Cuando un matrimonio o dos miembros del mismo hogar resultan designados al mismo tiempo, no existe un criterio automático por defecto sobre cuál de los dos queda eximido. Son los propios afectados quienes deben decidir cuál de los dos presentará la solicitud de exención ante la Junta Electoral de Zona.