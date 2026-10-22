Sánchez va de gracioso en La Revuelta y niega cualquier error en la crisis de Ceuta

Pedro Sánchez ha encontrado en La Revuelta de TVE un plató a su medida para vender su continuidad en La Moncloa, bromear con David Broncano y despachar las polémicas que incomodan al Gobierno sin someterse a un interrogatorio político de verdad. Entre regalos, risas y complicidad con el presentador, el jefe del Ejecutivo ha presumido de que volverá a ganar las elecciones, ha reconocido su "decepción" con José Luis Ábalos, pero ha rechazado asumir errores en la crisis de Ceuta y ha vuelto a cerrar filas con su mujer y su hermano, inmersos en procedimientos judiciales.

La entrevista ha discurrido en un tono de colegueo que ha permitido a Sánchez desenvolverse cómodamente ante las cámaras de la televisión pública. Broncano, con un pin de la bandera de España, y el presidente, con otro en el que se podía leer "Perro Sanxe", han protagonizado una entrada plagada de guiños y bromas. Antes de que llegara al plató, el programa ya había calentado el ambiente con referencias a "el jefe infiltrado".

Presentado como "el presidente del gobierno por poco tiempo", Sánchez ha aprovechado la broma para reivindicar su permanencia en el poder: "menudo recibimiento David, yo tengo una queja formal, yo aspiro a renovar 4 años y si La Revuelta quiere pues 4 años mas".

Bromas con las joyas de Zapatero

Sánchez ha acudido con regalos para el programa. Le ha entregado un tablero de ajedrez, acompañado de una broma del colaborador Ricardo: "es un juego de cargarse al rey, ya me veo mañana los titulares". También ha llevado un perro de juguete con una capa que cantaba Who Let the Dogs Out.

La escena más reveladora ha llegado cuando Broncano ha explicado por qué el programa no tenía un regalo para Sánchez: "nosotros no tenemos nada para el presidente porque así empezó lo de Zapatero y fíjate". La pulla aludía a las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas en la caja fuerte del despacho que José Luis Rodríguez Zapatero tenía en la calle Ferraz.

En este caso, Sánchez ha preferido callar. Cuando Broncano le ha preguntado expresamente por el caso Zapatero, el presidente ha respondido con una explicación genérica sobre los obsequios que reciben los jefes del Ejecutivo en sus viajes oficiales. "Los presidentes del Gobierno no saben cuáles son los obsequios que el anfitrión o el líder del país que visitas te dan", ha dicho tratando de despachar la polémica alrededor del "faro moral" del socialismo.

Ábalos, una "decepción" para Sánchez

Preguntado por los errores de su legislatura, Sánchez ha señalado los casos relacionados con quien fuera su mano derecha en el Gobierno y en el PSOE: "los casos de corrupción que he sufrido con Ábalos, han sido una decepción doble, eso ha sido un error". El presidente ha presentado el asunto como una decepción personal, pero no ha profundizado en su responsabilidad política, en los mecanismos de control de su partido ni en cómo pudo desarrollarse la situación mientras Ábalos ocupaba puestos de máxima confianza.

Niega errores en la crisis de Ceuta

La entrevista tampoco ha servido para arrancar al presidente una autocrítica sobre la crisis de Ceuta. Sánchez ha defendido la actuación de su Gobierno, ha atribuido parte de la polémica a los "bulos", ha rechazado vincular inmigración y delincuencia y ha reivindicado una "relación constructiva con Marruecos".

Elogios a Yolanda Díaz

Sánchez ha repartido elogios a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien ha definido como "una de las política mejor en forma que hay ahora mismo en toda la política española". Sin embargo, ha evitado mojarse sobre quién debería liderar el denominado Frente Amplio de la izquierda después de que hayan decidido colocar a Ada Colau.

También ha felicitado a Gabriel Rufián aunque ha reconocido que su fórmula al frente de un partido a la izquierda del PSOE "no iba a volar".

Sánchez se proclama ganador

Lejos de mostrar cautela ante los sondeos adversos para el PSOE, el presidente ha asegurado que no solo ganará las próximas elecciones, sino que mejorará sus resultados. "Vamos a ganar con más mayoría de la que hemos tenido", ha afirmado con rotundidad.

También ha bromeado con José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Preguntado por la nota que se pondría a sí mismo por su gestión al frente del Gobierno, Sánchez ha preferido delegar la valoración en el presidente del CIS, José Félix Tezanos. "Los puntos se los dejo a Tezanos", ha ironizado. Broncano ha seguido el juego con un "él te va a poner un 10", a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido, entre risas: "por supuesto".

El mensaje electoral ha quedado servido: Sánchez se ve ganando y aspira a permanecer en La Moncloa.

Sánchez defiende a Begoña Gómez y a su hermano

El presidente también ha aprovechado el espacio para reivindicar la inocencia de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, ambos inmersos en procedimientos judiciales. Sánchez ha cuestionado las interpretaciones sobre sus respectivos casos y ha presentado a sus familiares como víctimas de un trato "injusto".

Sobre su hermano, ha destacado que "tiene tres carreras" y "habla muchos idiomas", ha calificado la sentencia de "nada acorde con la realidad" y ha sostenido que ha sido condenado por "ser el hermano del presidente del Gobierno".

En cuanto a Begoña Gómez, Sánchez ha criticado que se diga que "por ser la mujer del presidente del gobierno ya tienes una capacidad de influir sin tan siquiera tu pedirla", y ha defendido su labor en la Universidad Complutense, por la que cobraba "15.000 euros brutos al año".