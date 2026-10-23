Adrián Barbón confiesa la "decepción" del socialismo con Felipe González

El distanciamiento entre las viejas glorias del socialismo tradicional y el aparato fiel a la dirección gubernamental ha vuelto a evidenciarse en el seno del partido. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado este lunes el malestar generado tras conocerse que el expresidente Felipe González tiene previsto optar por el voto en blanco de cara a los próximos comicios generales. Barbón ha admitido sin ambages que resulta "duro" escuchar a un "referente" histórico expresarse en esos términos de desafección absoluta hacia las siglas bajo las que gobernó durante casi catorce años.

Durante una entrevista concedida a RNE y recogida por Europa Press, el barón asturiano ha querido remarcar el distanciamiento emocional de las bases socialistas con respecto a las intervenciones públicas del antiguo líder del Ejecutivo. A su juicio, la militancia del PSOE no se encuentra cómoda ante tales pronunciamientos: "Creo que hace tiempo que la militancia, en ese sentido, con las declaraciones de Felipe, no se siente muy a gusto", ha aseverado. Al mismo tiempo, Barbón ha tratado de insuflar optimismo en sus filas afirmando que desconfía plenamente de los sondeos desfavorables y alegando que el electorado de izquierdas se encuentra sumamente movilizado para acudir a las urnas.

No obstante, el dirigente autonómico ha querido desmarcarse parcialmente del desgaste cotidiano que sufre la gestión central para blindar su propia posición territorial. Según ha argumentado, su prioridad inexcusable consiste en defender los intereses de Asturias, motivo por el cual ha recordado que ha mantenido notorias discrepancias con el Gobierno que preside Pedro Sánchez en materias tan sensibles como el modelo de financiación autonómica o el deficiente estado de las infraestructuras ferroviarias que afectan al noroeste peninsular.

La incomodidad de Barbón ante el pasado y el presente orgánico de su formación se ha hecho aún más patente al ser interrogado en Onda Cero sobre el papel de otro expresidente. Preguntado directamente sobre si piensa recurrir a José Luis Rodríguez Zapatero en sus actos electorales –quien se encuentra en el foco judicial por las pesquisas relativas al caso Plus Ultra y a las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho–, el dirigente asturiano ha evitado comprometer su presencia. Barbón ha eludido aclarar si contará con el exmandatario y se ha limitado a señalar que el diseño de los mítines continúa abierto, recordando que en anteriores citas apenas desembarcó nadie procedente de la dirección nacional madrileña.