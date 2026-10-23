Feijóo recuerda a Sánchez su feminismo de "orgías" y "prostitutas"

La entrevista a Alberto Núñez Feijóo en la cadena SER ha llamado la atención de Pedro Sánchez. Y es que el candidato del Partido Popular ha afirmado que incluiría el Ministerio de Igualdad en "otro ministerio porque no voy a tener 22 ministerios". La declaración ha suscitado la avalancha de la izquierda para atacar a Feijóo. De la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al propio Sánchez.

Sánchez, en una publicación de X, ha escrito: "Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí". Por su parte, Feijóo le ha recordado las hipocresías más flagrantes del sanchismo en relación con las mujeres. En la misma red, ha escrito: "Prostitutas con dinero público. Pisos para amantes. Orgías en pandemia. Acosadores en Moncloa. Carrera política con el dinero de la prostitución". "Las lecciones de feminismo, Pedro Sánchez, te las puedes ahorrar", ha añadido.

Prostitutas con dinero público.

Pisos para amantes.

Orgías en pandemia.

Acosadores en Moncloa.

Carrera política con el dinero de la prostitución. Las lecciones de feminismo @sanchezcastejon, te las puedes ahorrar. https://t.co/4Wh237oXDf — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 23, 2026

El historial feminista del PSOE

A pesar de que el PSOE enarbola la bandera del feminismo —y vuelve a hacerlo de cara a las próximas elecciones generales— hay un historial que demuestra cómo el entorno del presidente del Gobierno ha caído en los comportamientos que más dice aborrecer. Baste recordar aquella frase de José Luis Ábalos: "Soy feminista porque soy socialista". Al igual que las fiestas de las juergas del exministro en Paradores. O, también, el caso de Jésica que vivió gratis durante más de dos años en un piso en la Plaza de España de Madrid que pagaba la trama Koldo. Por más que Sánchez haya olvidado sus vínculos con el que era su mano derecha, no podrá borrar que era un integrante de la conocida como 'banda del Peugeot'.

Más allá del exministro, el líder del PP también pone sobre la mesa el papel que ha jugado la prostitución en la carrera política de Sánchez, pues no hay que olvidar que su suegro, Sabiniano Gómez, se dedicaba al negocio de la prostitución. Es más, gran parte del patrimonio de Sánchez y Begoña Gómez procede de los ingresos que proporcionaba la gestión de saunas y locales de alterne.

Es cierto que el PSOE apuesta ahora por reivindicar el amor. Curiosamente, Óscar Puente definió a la formación socialista como "el partido del amor" y lanzaba vítores al socialismo y a los buenos sentimientos. Sánchez iba más lejos: reeditaba "la fuerza del amor" de los Kirchner y el partido a través de sus redes sociales celebraba que "el amor puede con todo". Así, la utilización pública de las mujeres forma parte de la estrategia habitual del sanchismo, más aún si se trata de la esposa del presidente.