Así funciona el protocolo especial para que voten el 29-N militares, policías desplegados y marineros embarcados

Garantes de la seguridad, en misiones de paz internacionales o navegando en alta mar. La jornada electoral del próximo 29 de noviembre movilizará a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la marina mercantil. Para garantizar que estos colectivos no pierdan su derecho al sufragio debido a sus despliegues o turnos especiales, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) activa protocolos específicos adaptados a cada situación.

Militares desplegados en misiones internacionales

Para los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en operaciones de paz o misiones fuera de España, el Ministerio de Defensa activa un canal específico de envío.

El comandante del contingente o barco elabora la lista de los militares que desean votar y la remite como una solicitud unificada a la Dirección General de Personal de Defensa.

Las papeletas y la documentación electoral facilitadas por la Oficina del Censo Electoral son trasmitidas al contingente a través de los medios del Ministerio de Defensa como el transporte aéreo o valija diplomática o militar.

Tras ejercer el voto en secreto, los sobres cerrados son custodiados por los mandos hasta ser trasladados de vuelta a España de manera urgente para que Correos los entregue a tiempo en las mesas electorales correspondientes.

Personal naviero y marineros embarcados

El personal que forme parte de la tripulación de buques de la Armada, barcos de la marina mercantil o flota pesquera que se encuentren navegando durante el periodo de votación sigue un itinerario diferenciado ya que la solicitud del voto se puede realizar desde el propio barco mediante radiotelegrafía, correo electrónico o la plataforma oficial habilitada.

Si el buque atraca en un puerto nacional o extranjero durante el periodo electoral, el sobre con la documentación puede ser entregado a través del consignatario o la oficina consular correspondiente.

Policías y Guardias Civiles desplegados el día de las elecciones

Para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que estén de servicio o asignados a dispositivos de seguridad desplegados el propio 29-N, las mandos institucionales suelen emitir recomendaciones internas para solicitar con antelación el voto por correo convencional. De esta manera, se evita que los turnos de vigilancia o los traslados operativos impidan a los efectivos acudir de forma presencial a sus colegios electorales durante el horario de apertura de las urnas.

En todos estos procedimientos excepcionales se aplican las mismas garantías de secreto, custodiando las papeletas en sobres precintados hasta que el día del recuento son introducidos en las urnas por los miembros de la Mesa Electoral al cierre de la jornada.