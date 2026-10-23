Activistas de la jeta

Como ya sucedió hace década y media, la acampada de politoxicómanos de la Puerta del Sol ha tenido su réplica en otras ciudades españolas, empezando por Barcelona. El campamento cannábico de Plaza Cataluña tiene, eso sí, una diferencia fundamental con su hermana mayor de la capital del Reino: el Ayuntamiento de la ciudad ha procedido a vallar los accesos a la plaza para que sólo los participantes en los ejercicios espirituales subnorcomunistas puedan entrar al recinto, que ha quedado así privatizado de facto. Eso sí, es una privatización del espacio público sostenible, resiliente, y sobre todo, activista. No vamos a ponernos quisquillosos con unos heroicos perroflautas que están "poniendo el cuerpo por el derecho a la vivienda".

Parece ser, sin embargo, que a los señoritos lo de tener la plaza más importante de la ciudad a su entera disposición les parece insuficiente, y en una comparecencia que sólo puede ser calificada como hilarante han exigido al alcalde Jaume Collboni que les restituya "el derecho a la electricidad". Es decir, que les permita seguir pinchando la luz de las farolas o, en su defecto, que les ponga un generador diésel para que puedan cargar el iPhone 17 sin necesidad de salir del jardín de infancia. El vídeo que enlazo más arriba lo han publicado ellos mismos: está editado para dejar sólo las partes buenas. Las dos personas que titubean tonterías sin demasiado sentido son los representantes del sarao: son los mejores de entre todos los presentes. Podemos imaginar sin excesivo esfuerzo el nivel intelectual del resto de acampados. He tostado pan en electrodomésticos más inteligentes.

Pero donde nosotros vemos una colección de frikis con evidentes problemas de adaptación curricular, ellos ven otra cosa. Ellos se ven a sí mismos como héroes. Como superhéroes, incluso. "Estamos luchando por el derecho de todos a una vivienda incondicional". Por concretar, la lucha consiste en jugar a las cartas, cagar en los pozos de ventilación del metro y organizar debates donde absolutamente todos los participantes son tontos. Si Superman era el hombre de acero, el superhéroe perroflauta es el 'hombre de haz cero'. Su kriptonita es un trabajo remunerado.

Cuando me he levantado esta mañana a las seis para echarle un puñado largo de horas al curro me he acordado de que en el centro de mi ciudad hay una patulea de guarros que no han dado un palo al agua en su vida, y que afirman representarme a mí y a toda la gente que no puede encontrar un piso asequible. Porque uno ya es perro viejo, claro. La situación catastrófica del mercado inmobiliario es el resultado previsible e inevitable precisamente de las leyes que apoyan. La supuesta "defensa del derecho a la vivienda" consiste en agravar el problema manteniendo en el poder a los incompetentes y corruptos que nos han traído hasta aquí. Serían mucho más honestos si en vez de carteles con frases pretendidamente profundas de carpeta de instituto enarbolaran retratos de Pedro Sánchez. Pero no le vas a pedir honestidad intelectual a una gente que cree que doblar el lomo es algo que tiene que ver con la carne de cerdo. Porque ellos son veganos y de eso no entienden.