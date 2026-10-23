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EDITORIAL

La izquierda y la 'kale borroka' electoral

No es que el Gobierno no haga nada por evitar los episodios de violencia cada vez más frecuentes, sino que mantiene un discurso que los justifica y alienta.

La izquierda pretende generar un ambiente irrespirable y violento, un clima de tensión, un estado de crispación. Se trata de trasladar las soflamas y amenazas proferidas en las instituciones a la calle, de sacar a pasear a las milicias autoproclamadas "antifascistas" para amedrentar a todo aquel que no comulgue con sus principios y para apropiarse del espacio público.

Si los discursos de odio que ha normalizado la izquierda partieran del PP y Vox, ya se habría instado a su ilegalización. Pero las siglas bajo la marca Frente Amplio, el PSOE y los partidos separatistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia tienen barra libre para apelar al más puro matonismo guerracivilista con la delirante excusa de que hay que parar a la ultraderecha y frenar el fascismo. Tienen barra libre y sobrada experiencia, además. Conviene aclarar que para estos estajanovistas del odio la ultraderecha es el PP y el fascismo, Vox. Es decir, dos partidos democráticos y escrupulosamente constitucionales, respetuosos con la ley y sin antecedentes violentos. No se puede decir lo mismo del PSOE, de Bildu o de ERC, por ejemplo.

El señalamiento constante, las amenazas nada veladas, las indecentes campañas de los medios del Gobierno y la indisimulada apología y justificación de la violencia son las herramientas de la izquierda para retener el poder, apalancarse en Moncloa y consumar la conversión de España en una mezcla de Venezuela bolivariana y protectorado marroquí.

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No es de recibo que se permitan protestas violentas porque Santiago Abascal ha dado un mitin en La Coruña. No es de recibo que se permitan los escraches y el acoso contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es indecente que el Gobierno no condene esa violencia. Y aún más grave que los delegados del Gobierno miren para otro lado cuando no fomentan ellos mismos las protestas y las críticas contra las actuaciones policiales.

Quieren que España sufra los estallidos de violencia de Francia e Italia, quieren que ardan las calles y, una vez provocado el incendio, canalizar esa fuerza descontrolada no sólo contra los partidos de derechas, sino también contra los ciudadanos que aspiran a un Gobierno que no viva de la corrupción, del saqueo de los fondos públicos, del expolio fiscal, de la colonización de las instituciones y de la crispación y del enfrentamiento social.

No es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haga nada por evitar los episodios de violencia cada vez más frecuentes, sino que mantiene y difunde un discurso que justifica y alienta esos estallidos, que se saca de la manga el comodín de los sindicatos para calentar el ambiente y que pretende imputar a la oposición el problema de la vivienda, el descontento por la inflación, por la inmigración sin control y por la inseguridad, entre otros muchos asuntos, obviando descaradamente el detalle de que Sánchez lleva en la Moncloa desde 2018.

La justificación de la violencia callejera de Más Madrid y el BNG es tan intolerable que debería comportar una condena generalizada, pero como esa violencia se dirige claramente contra el PP y Vox, lejos de ser censurada, es aplaudida por el Gobierno y jaleada por sus extensiones mediáticas. Frente a ese clima hostil, frente a las amenazas, frente al riesgo físico, es necesaria una movilización sin precedentes y una vigilancia también sin precedentes para impedir las trampas y los pucherazos y para desalojar del poder a un Gobierno corrupto, sostenido por partidos que han rebasado ya todas las líneas rojas, entre ellas la de fomentar la kale borroka o, dicho en español, el terrorismo callejero.

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