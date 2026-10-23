El BNG justifica la violencia contra Vox en La Coruña: "Odia nuestra lengua"

El candidato del Bloque Nacionalista Galego (BNG) al Congreso, Néstor Rego, ha afirmado que Vox es un partido "antidemocrático" y ha defendido los ataques de Galiza Nova, las juventudes de su formación, durante un acto de Santiago Abascal en La Coruña. Rego ha calificado la movilización de "pacífica" y ha criticado la actuación policial.

Rego se ha pronunciado sobre ambos asuntos durante un desayuno informativo celebrado en Vigo, donde también ha defendido la legitimidad democrática de EH Bildu, cuando se le ha preguntado por los acuerdos parlamentarios del BNG con la formación nacionalista y el pasado terrorista de su dirigente Arnaldo Otegi.

Sobre Vox, Rego ha descrito a la formación que lidera Santiago Abascal como un partido "xenófobo, machista" y "antidemocrático". Además, ha acusado a la formación de Abascal de rechazar la identidad gallega. "Vox odia nuestra lengua y nuestro país; quizás por eso no tiene representación en Galicia", ha afirmado.

Sus declaraciones se producen después de que los cachorros del BNG atacaran a Abascal en un acto de Vox en La Coruña. Durante el intento de agresión, los manifestantes lanzaron adoquines y petardos. Dada la situación, la policía tuvo que cargar contra ellos. Sin embargo, Rego ha respaldado la actuación de las juventudes nacionalistas y ha calificado la concentración como una "manifestación pacífica y democrática". Según ha defendido, la protesta estaba amparada por la libertad de expresión y se dirigía contra el fascismo. El candidato nacionalista también ha cuestionado las cargas policiales que se produjeron durante los incidentes.

Por su parte, Abascal aseguró que no cedería ante la presión de la izquierda en las calles. El líder de Vox dijo que "no hay coacción que pueda con nosotros" y que "no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad".