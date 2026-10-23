La falibilidad de la derecha española

El PP y Vox habían tenido un buen arranque de precampaña evitando los errores que cometieron en 2023. Durante unos días, parecieron entender que su principal cometido era vencer a Pedro Sánchez, que atacarse entre ellos solo beneficiaba al adversario y que las elecciones había que ganarlas antes de ponerse a gobernar. Una conclusión bastante elemental que, tratándose de nuestra derecha, casi merece celebrarse como un hallazgo científico.

Conviene recordar lo que ocurrió entonces. Después de las autonómicas y municipales, vendieron la piel del oso antes de cazarlo y comenzaron a discutir sobre cómo repartírsela. En el PP proliferaban las quinielas ministeriales, Feijóo adelantaba la estructura de su futuro Gobierno y Juan Bravo hasta señalaba a Bendodo como más ministrable que él. Resultaba enternecedor ver tanta generosidad con unos cargos que todavía dependían de que los españoles se los concediéramos.

Mientras tanto, los pactos autonómicos se convirtieron en una sucesión de reproches y contradicciones. Guardiola pasó de rechazar un Gobierno con Vox a incorporarlo, y el PP alimentó la sospecha sobre su propio aliado mientras necesitaba sus votos, por lo que Sánchez apenas tuvo que recoger el argumento que le habían preparado. Para completar la faena, Feijóo se ausentó del debate final, regalándole otro escaparate desde el que movilizar a los suyos.

El error de fondo fue aceptar que la izquierda podía decidir qué posiciones eran democráticamente respetables y cuáles debían provocar vergüenza. Así resulta complicado combatir un relato: mientras tu adversario te acusa de peligroso, tú explicas cuánto te incomoda pactar con quienes necesitas para gobernar.

Esta vez parecía que habían aprendido. Ambos centraban sus ataques en el presidente y el PP había descubierto que las redes sociales también sirven para combatir a la izquierda. Sus vídeos, sus respuestas y su ironía estaban obligando al socialismo a reaccionar, una ilusionante novedad después de tantos años viendo a los populares pedir permiso hasta para discrepar.

No obstante, la estrategia ha recibido demasiado pronto dos golpes que pueden dejarla herida de muerte. Una vez más, el peligro viene de quienes deberían ejecutarla.

El primer problema es el Senado. Diversos análisis llevan días señalando la necesidad de coordinar candidaturas en una veintena larga de provincias para aspirar a los tres quintos. Esa mayoría permitiría proponer los cuatro magistrados del Constitucional que corresponde renovar a la Cámara Alta y facilitar el relevo de Pumpido. Ganar el Congreso dejando intacto ese poder de bloqueo sería una forma especialmente absurda de malgastar la victoria.

El PSOE y Frente Amplio ya han pactado concurrir juntos al Senado, conscientes de que concentrar el voto puede permitirles conservar su influencia sobre el Constitucional incluso perdiendo el Gobierno. Resultaría grotesco que quienes denuncian la colonización institucional del sanchismo facilitaran su continuidad porque no son capaces de acordar unas candidaturas.

Este viernes, Feijóo ha sido entrevistado por Aimar Bretos y desde allí ha pedido públicamente que Vox valore no presentarse donde no pueda obtener senador. Ha reconocido conversaciones con Abascal, ha ofrecido corresponder al gesto y no ha descartado sacrificios propios. Pero sigue sin haber un acuerdo cerrado y ha vuelto a colocar el foco sobre la retirada del otro. Antes de explicar por la radio dónde debe desaparecer su aliado, convendría pactar qué está dispuesto a ceder cada uno.

El segundo problema ha llegado en la misma intervención. Feijóo ha abierto debates sobre el aborto y la eutanasia y ha explicado su feminismo apelando a haberse criado entre mujeres. Nuestros queridos socialistas deben de estar encantados: después de días defendiéndose de la corrupción, vuelven a disponer de titulares con los que anunciar que la derecha viene a quitarnos derechos.

Dar la batalla ideológica exige defender las propias convicciones y discutir las premisas del adversario, pero también saber distinguir las prioridades. Ahora mismo, el marco debe estar en Ceuta, en la corrupción socialista y en el deterioro institucional. Cada minuto dedicado a examinar las credenciales feministas de Feijóo es un minuto que Sánchez no dedica a explicar su gestión.

Todavía queda tiempo para corregirlo. El PP y Vox deben cerrar, sin excusas, un acuerdo nacional que abarque todas las provincias y adapte la fórmula a cada circunscripción para maximizar los escaños. Y el PP debe dejar de aceptar que la izquierda decida sobre qué tiene que justificarse.

Para combatir al líder más corrupto, autoritario y amoral que ha tenido España en su historia, necesitaríamos una derecha infalible, segura de lo que quiere y capaz de entender que aquí cada error se paga con algo mucho más serio que unos cuantos escaños. Y, para nuestra desgracia, parece que hemos sido condenados a lo contrario: una oposición que tropieza una y otra vez con las mismas piedras y todavía espera que sea Pedro Sánchez quien se caiga.