Feijóo desvela que habló con Abascal el miércoles para negociar el Senado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado que el pasado miércoles mantuvo una conversación con Santiago Abascal para hablar de un pacto en el Senado que permita a la derecha aspirar a los tres quintos de la cámara. El objetivo es garantizar la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional, después de que la izquierda haya acordado una lista única.

"La última vez que hablé con él fue antes de ayer", ha desvelado en una entrevista en la Ser, al ser preguntado por los contactos directos con el líder de Vox. Feijóo ha confirmado que continúan negociando, aunque no ha desvelado el contenido concreto de las conversaciones.

Preguntado por la posibilidad de que Vox haya pedido al PP renunciar a presentar candidatura en algunas circunscripciones donde no haya tenido nunca senador, a cambio de que los de Abascal no concurran en varias provincias, el líder del partido ha asegurado que esa opción está "desactualizada". "Lo lógico, si Vox no se presenta en determinadas provincias, es que el PP corresponda a ese gesto", ha añadido, sin concretar de qué forma.

La opción, por tanto, sigue siendo ceder senadores autonómicos a Vox o facilitarles la posibilidad de tener grupo propio cediéndoselos de forma temporal en el momento de que se constituyan las Cortes, aunque después cada partido mantenga sus representantes durante el resto de la legislatura. Una operación que el PSOE ya llevó a cabo con sus socios.

Sobre la posibilidad de gobernar con Vox, Feijóo ha dicho que "haré lo que me manden los españoles, soy un demócrata", y ha evitado suscribir el compromiso de no gobernar si no es la lista más votada, como hizo en 2023, porque descarta que el PP no gane las elecciones. "No contemplamos otra hipótesis", insistía, rechazando la idea lanzada por el PSOE de que pueden quedar por delante del PP.