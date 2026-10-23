Las ideas más originales de PP y Vox para movilizar al electorado

Partido Popular y Vox llevan meses preparándose para la convocatoria electoral del 29-N, casi podría decirse que desde hace tres años, cuando se quedaron a cuatro escaños de gobernar el 23-J. Pero, antes del verano, activaron definitivamente sus maquinarias electorales, en previsión de que Pedro Sánchez apretara el botón del adelanto en cualquier momento. Esto explica la rapidez con la que han puesto en marcha diferentes campañas para atraer la atención de los votantes.

El más rápido, el partido de Alberto Núñez Feijóo, que desplegó una lona con el lema "Por fin" y coordinó mensajes en redes sociales con esa idea apenas unas horas después de la convocatoria electoral. Desde entonces, la cuenta oficial del partido en X no ha parado de ganar adeptos y elogios por sus ácidos mensajes con los que buscan agitar al electorado.

El partido ha lanzado también una web para explicar los 130 imputados del PSOE y los casos de corrupción que le rodean: latramapsoe.es. La última propuesta, vídeos hechos con inteligencia artificial que copian el rostro y la voz de cargos o excargos socialistas, y que el PSOE estudia denunciar.

El objetivo es, precisamente, provocar. Generar emociones rápidas que mantengan movilizados a los votantes en estas cuatro semanas. "No podemos esperar al final de la campaña", trasladan desde el PP. Incluso la presentación de los cabezas de lista tira de originalidad con vídeos personales que recuerdan a los formatos empleados en un concurso de televisión.

Para alegría de BNG, Bildu, ERC y resto de partidos que aman profundamente a España, el general secretario será el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña. A por ellos, @Mtelladof. pic.twitter.com/sgODvuq7Jv — Partido Popular (@ppopular) October 19, 2026

Vox irrumpió también en escena con propuestas muy elaboradas y que se salen de las técnicas habituales de comunicación para dar a conocer propuestas como sus rebajas de impuestos, con una calculadora virtual que puede consultarse en la web sueldovox.es, y un mapa que explica el fraude de la ley de nietos en la página fraudeleynietos.com.

¿Cómo impactaría en el censo electoral la aplicación de la ley de nietos? Ya puedes comprobarlo en tu provincia y municipio. Así es cómo Pedro Sánchez pretende manipular las elecciones ⬇️ https://t.co/eiQqUnPqSU pic.twitter.com/A5fHC1JOdX — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 15, 2026

Este jueves, Santiago Abascal anunciaba un buzón de sugerencias que Vox ha activado para conocer todos los casos de excesiva regulación o burocracia a los que se enfrentan los españoles, dada la maraña administrativa existente en España. Una forma de comunicación directa con los electores que el PP puso también en marcha hace meses con sus afiliados, para conocer sus inquietudes.

En paralelo a estas iniciativas, ambos continúan con su labor política en los tribunales para hacer frente al Gobierno, del que dudan que puedan manipular las elecciones. Vox denunció la maniobra ante el Tribunal Supremo y el PP ha desarrollado una aplicación online para realizar un recuento en tiempo real de las papeletas. Idea que ya puso en práctica en Aragón.

Además, ambos partidos se volcarán en tener el mayor número de interventores posibles en las mesas electorales, para garantizar la fiabilidad del proceso, y han conseguido que Correos refuerce las medidas de custodia y seguridad del voto por correo. La ley de nietos sigue todavía en el aire, a la espera de la decisión definitiva del TS, avalada de momento por el TC que tumbó el recurso del Defensor del Pueblo.