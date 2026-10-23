Pedro Sánchez acepta la entrevista de Jordi Wild tras el 'sí' de Feijóo, Abascal y Colau

En el último día del plazo fijado por el creador de contenido Jordi Wild, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha verificado a través de sus redes sociales su participación en el conocido pódcast The Wild Project.

Con un mensaje en la red social X, Sánchez respondió al llamamiento del youtuber: "Gracias por la invitación, Jordi Wild. Ahí estaré". El jefe del Ejecutivo añadió además una nota de humor dirigida al realizador y editor del programa, Nacho Amela: "¡Nacho Amela, acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo!".

Pleno de candidatos en la arena digital

La confirmación de Pedro Sánchez cierra la nómina de invitaciones de Jordi Wild para esta entrega de cara a las próximas elecciones. Anteriormente ya habían aceptado la invitación: Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

Jordi Wild celebró la aceptación completa con un escueto mensaje tras el anuncio del presidente: "Pues ya estaría: 4/4".

Fecha de emisión y formato de las charlas

Las entrevistas se realizarán bajo las condiciones acordadas por el creador de contenido.

La emisión será el 13 de noviembre, coincidiendo con el primer día oficial de la campaña electoral con una publicación escalonada, es decir, las charlas se irán subiendo con una hora de diferencia entre cada una.

Se comenzará por el partido con menor representación en escaños y finalizará con el que cuenta con más escaños en el Congreso, es decir, Frente Amplio, Vox, PSOE y PP.

Asimismo, las entrevistas serán sin preguntas pactadas previamente y sin limitaciones de guión.

Las nuevas plataformas en la estrategia electoral

La aceptación masiva por parte de los líderes políticos constata el peso de los nuevos medios digitales y formatos pódcast como espacio clave de comunicación ante la cita electoral del 29N. Tras su paso por formatos televisivos como La Revuelta, Sánchez se suma a un espacio de amplia audiencia entre el público joven.