Una encuesta enciende una señal de alarma: el PP se la pega, pierde 7 diputados y el PSOE gana 3

El Confidencial publica este viernes una encuesta de IMOP-Insights que, sin duda, enciende la primera señal de alarma de la campaña para el Partido Popular: los populares se dejan dos puntos en solo diez días y se quedan en un paupérrimo 28,5%. El desplome tiene su incidencia en la estimación de escaños de los populares: caen de 130 a 123.

La caída de los de Feijóo coincide con una subida muy sólida de Vox, que aun así no compensa en el resultado en conjunto de la derecha: gana un punto y ya estaría en el 20%. Además, los de Abascal ganan dos diputados y estarían ya en 72. La mayoría de la derecha sigue siendo muy sólida: de 195 escaños.

Por su parte, el PSOE sube seis décimas y se queda en el 27,1%, una subida que le permite mejorar también en el pronóstico de diputados: pasa de 110 a 113. La mejora de los socialistas coincide con lo que quizá es el dato más llamativo del sondeo: el crecimiento del Frente Amplio que gana 1,3 puntos y estaría en el 8,9%. Como es lógico, también mejoran en escaños, pasando de 11 a 14.

Por el contrario, Podemos sigue en su trayectoria descendente y ya estaría en un paupérrimo 1,9% del voto, que solo les garantizaría un diputado.

La encuesta ha contado con una muestra de 1.000 entrevistas que se han realizado entre los días 13 y 16 de este mes de octubre. Se trata del segundo sondeo de IMOP-Insights que publica El Confidencial y el primero ya situaba al PP bastante por debajo de la media de los estudios de otras empresas demoscópicas, pero más allá de eso, lo cierto es que la tendencia que señala es preocupante, aunque la mayoría de la derecha siga siendo muy holgada.