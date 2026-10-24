Abascal rechaza ser el vicepresidente de Feijóo y exige una "gran mayoría" para llegar a Moncloa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado en Palma una "gran mayoría" en las elecciones generales del 29 de noviembre para convertirse en presidente del Gobierno y aplicar las medidas de su partido. Durante un mitin ante la Catedral de Mallorca, ha defendido su programa de "remigración, desregulación y prioridad nacional", ha descartado conformarse con la vicepresidencia de un Ejecutivo del PP y ha presentado varias propuestas económicas y migratorias.

Abascal ha asegurado que ganar las elecciones es una posibilidad y ha pedido a sus simpatizantes que respalden su candidatura sin reservas. También ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, ha cuestionado la viabilidad del sistema de pensiones bajo las actuales políticas y ha prometido eliminar la fiscalidad sobre las propinas que reciben los trabajadores de la hostelería.

El dirigente de Vox ha defendido que su objetivo electoral es llegar directamente a la presidencia del Gobierno y no convertirse en vicepresidente de un Ejecutivo encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

"No pretendo ser osado o arriesgado, sabemos que no es fácil. Pero no es imposible ganar unas elecciones", ha afirmado durante el acto celebrado este sábado en Palma.

Abascal ha asegurado que su programa responde a las necesidades de una parte amplia de la sociedad, con independencia de las preferencias políticas de los votantes. Entre sus principales objetivos ha situado la "remigración", la reducción de las regulaciones y la prioridad nacional en el acceso a determinados recursos y ayudas.

El presidente de Vox también ha señalado que no está satisfecho con los resultados alcanzados en las comunidades autónomas en las que su partido gobierna junto al PP. Por ello, ha reclamado un respaldo electoral suficiente para impulsar cambios de mayor alcance.

"Ambicionamos un gran poder para hacer una gran transformación, así que no nos votéis a medias. Dadnos un gran respaldo, una gran mayoría, y haremos un gran cambio para España", ha afirmado.

El líder de Vox ha advertido de que las reformas que propone no se aplicarían de forma inmediata y ha reconocido que encontrarían dificultades. Aun así, ha asegurado que su partido mantendrá sus compromisos y que no le faltará determinación para ejecutarlos.

Eliminar los impuestos sobre las propinas

Una de las medidas económicas anunciadas por Abascal en Palma consiste en eliminar la fiscalidad sobre las propinas que reciben los trabajadores de la hostelería.

El dirigente ha defendido que estas cantidades constituyen una gratificación voluntaria por el servicio prestado y ha criticado que Hacienda pueda gravarlas.

"Si llegamos, tenemos la intención de acabar con el saqueo a las propinas, una injusticia absoluta", ha asegurado ante los asistentes, a quienes ha recordado la importancia de este tipo de gratificaciones en el sector turístico de Baleares.

La propuesta se enmarca en el discurso fiscal de Vox, que plantea reducir impuestos y recortar el gasto público que el partido considera ideológico.

Abascal también se ha referido a las pensiones y ha defendido que su sostenibilidad depende de modificar las prioridades presupuestarias del Gobierno. A su juicio, el principal riesgo para el sistema es mantener a Pedro Sánchez en el poder.

"El único modo de mantener el sistema es rebajar impuestos y recortar en gasto político ideológico", ha afirmado. Asimismo, ha asegurado que los pensionistas con derechos adquiridos pueden estar tranquilos y que las prestaciones se abonarán "de la manera que haga falta".

Expulsiones y "remigración"

La política migratoria ha ocupado otra parte importante del discurso del presidente de Vox. Abascal ha defendido la expulsión por la vía rápida de los extranjeros que hayan cometido delitos y ha reclamado que quienes incumplan las leyes abandonen España.

También ha planteado la "remigración" de las personas que, según su propuesta, acuden al país para recibir ayudas públicas sin contribuir al sistema.

"Cuando uno va a un país y no pretende pagar sino vivir de las ayudas públicas debe irse", ha sostenido.

En relación con los menores extranjeros no acompañados, Abascal ha defendido que regresen con sus familias. Por otra parte, ha distinguido entre estos colectivos y los inmigrantes que trabajan, cumplen las leyes y se esfuerzan por integrarse, a quienes ha trasladado su agradecimiento.

No obstante, ha añadido que, cuando estas personas atraviesen dificultades económicas prolongadas, su partido considera que debería facilitarse su regreso a sus países de origen para que puedan construir allí su futuro.

El dirigente ha vinculado estas propuestas con la necesidad de priorizar a los españoles en el acceso a los recursos públicos. También ha reclamado medidas en materia de seguridad y ha reiterado sus críticas a la política migratoria del Ejecutivo.

Acusa al PSOE de utilizar la violencia para desviar la atención

Abascal ha dedicado parte de su intervención a denunciar los incidentes registrados durante algunos de sus actos en La Coruña, Avilés y Mahón. El presidente de Vox ha acusado a las instituciones de permitir una violencia que, según su interpretación, busca intimidar a su partido y desviar la atención de la gestión del Gobierno.

"La violencia pretende atemorizarnos y tapar ocho años absolutamente de vergüenza para España y para nuestra sociedad", ha afirmado.

El líder de Vox ha relacionado estos episodios con sus críticas a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de incumplir compromisos políticos y de estar vinculado a distintos casos de corrupción. También ha mencionado la situación de Ceuta y las relaciones con Marruecos.

El mitin de Palma se ha celebrado sin incidentes. La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la Catedral de Mallorca y ha controlado el acceso de los asistentes a la explanada, donde han entrado alrededor de 1.500 personas.

Más suelo y menos impuestos para la vivienda

La candidata de Vox al Congreso por Baleares, Maribel Cerezo, también ha intervenido en el acto y ha defendido medidas para facilitar el acceso a la vivienda en las islas.

Cerezo ha reclamado desbloquear suelo y reducir los trámites burocráticos que, según ha señalado, retrasan la construcción de nuevos inmuebles. Asimismo, ha propuesto establecer plazos cerrados para los procedimientos urbanísticos y eliminar la carga impositiva sobre la primera vivienda.

La candidata ha denunciado que pueden transcurrir años entre la identificación de un terreno y el inicio de las obras, y ha criticado el peso de los impuestos en el coste final de los inmuebles.

Su propuesta se dirige especialmente a los jóvenes y las familias de Baleares, que, según ha defendido, deben disponer de más oportunidades para permanecer en las islas.

Cerezo ha vinculado estas medidas con la prioridad nacional que defiende Vox y ha situado el acceso a la vivienda entre los principales asuntos de la campaña electoral del 29 de noviembre.