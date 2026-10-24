Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de intentar "robar las elecciones" con la Ley de Nietos

Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado a Pedro Sánchez de intentar "robar las elecciones a todos los españoles" mediante la manipulación de la Ley de Nietos. La candidata número dos del PP al Congreso por Madrid ha lanzado esta advertencia durante un acto electoral celebrado este sábado en el paseo de la Vega de Toledo, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

La dirigente popular ha centrado parte de su intervención en la polémica sobre los ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, y en el requerimiento del Tribunal Supremo al Gobierno para que entregue la relación nominal de los afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto.

"¿Cuál es el programa del PSOE ahora, en la campaña? ¿Cuál es su proyecto político? Pensémoslo a fondo. Fraude, miedo y violencia", ha afirmado Álvarez de Toledo, que ha acusado a Sánchez de haber llegado al poder mediante irregularidades y de pretender ahora alterar el proceso electoral. "Sánchez llegó robando las primarias a su propio partido. Y ahora quiere robar las elecciones a todos los españoles", ha añadido.

Ser socialista es tener pocos votos y estar dispuesto a defraudar muchos. En democracia, el pueblo elige al Gobierno. No el Gobierno al pueblo. ——

Hoy, en Toledo.

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En este contexto, la diputada ha señalado directamente a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quienes ha interpelado por su actuación en este asunto. "Me dirijo ahora a dos ministros con los que he debatido. Albares, el candidato de Marruecos. Y Bolaños, el candidato de todos los forajidos de España", ha declarado.

Álvarez de Toledo ha aludido a las cifras recogidas en las resoluciones judiciales para cuestionar la gestión del Gobierno. "Hoy hemos visto que ser socialista es tener 91 votos y estar dispuesto a inventarte 31.390. Ser socialista es tener pocos votos y estar dispuesto a defraudar muchos", ha asegurado.

Exige a Albares y Bolaños que cumplan el requerimiento del Supremo

La diputada del PP ha reclamado a ambos ministros que entreguen la información solicitada por el alto tribunal sobre los afectados por la aplicación de la Ley de Nietos. Según la información facilitada, el Supremo ha requerido al Gobierno que remita la relación nominal de las personas afectadas, después de suspender cautelarmente el voto de los nacionalizados incluidos en este procedimiento.

"El Tribunal Supremo les ha dado cinco días, Albares y Bolaños, para entregar la lista de los afectados por la Ley de Nietos. Cumplan la orden, entreguen los nombres", ha exigido.

El requerimiento judicial se dirige a los ministerios de Exteriores y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y establece que la relación debe remitirse también a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. El Supremo contempla multas de 1.000 euros para los ministros en caso de incumplimiento, que podrían reiterarse hasta la ejecución completa de la resolución.

Por su parte, Exteriores ha trasladado que ha dado instrucciones a las oficinas consulares para priorizar la tarea y ha puesto personal a disposición de las embajadas y consulados con el objetivo de cumplir el plazo judicial.

Álvarez de Toledo ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría no garantizar la limpieza del censo electoral. "No vamos a permitir que ensucien el censo para salvar a Sánchez. Porque sin un censo limpio no hay elecciones limpias y sin elecciones limpias no hay democracia", ha afirmado.

La dirigente popular también ha reclamado el cumplimiento de las resoluciones judiciales y ha lanzado una advertencia a los responsables políticos: "Las resoluciones del Supremo no se discuten, se acatan. Y si deciden desobedecer, escuchen bien. Antes van a acabar en un banquillo que en un escaño".

Álvarez de Toledo ha concluido su intervención apelando a la participación electoral y a la defensa de las garantías democráticas. "En democracia el pueblo elige al Gobierno, no el Gobierno al pueblo", ha señalado, antes de dirigirse a los ciudadanos preocupados por la situación: "Y a los españoles les tenemos que decir que hay mucha gente preocupada, que conviertan su preocupación en participación".