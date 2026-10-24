Bailecitos, 'kiss cam' y Lorca: el mitin del PSOE en Granada se convierte en un espectáculo bochornoso

La carrera del PSOE hacia las urnas del 29 de noviembre sumó este sábado un nuevo episodio en Granada, en un mitin concebido para rearmar a la militancia que terminó derivando en el show al que el PSOE tiene acostumbrados a sus votantes, desde bailes a el uso de Lorca con fines partidistas.

El primero de estos episodios arrancó antes incluso de que tomaran la palabra los cabezas de cartel. En las pantallas del recinto se desplegó una cámara interactiva enfocada a captar muestras de cariño entre el público presente. Inspirada en apasionado beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Fuenlabrada, esta versión política de la Kiss Cam buscaba que los asistentes se besaran delante de todos los asistenes, bajo el eslogan oficial de la gira socialista, dejando imágenes nunca vistas en un mitin político.

🔴 Bailecitos, 'kiss cam' y Lorca: el mitin del PSOE en Granada se convierte en un espectáculo pic.twitter.com/JXK5a025qG — Libertad Digital (@libertaddigital) October 24, 2026

La segunda nota estridante corrió a cargo del aparato de la formación. Encabezada por el líder del PSOE y acompañado, una vez más por la vicesecretaria general María Jesús Montero, la primera fila de dirigentes no dudó en arrancarse a bailar y lucir prendas promocionales con la proclama "La fuerza del amor", convirtiendo la previa de las intervenciones en una suerte de fiesta coreografiada para proyectar una estampa de euforia y blindaje en torno al secretario general.

🔴 Sánchez destroza a Lorca en Granada: "Esta es la España por la que merece seguir luchando la pena" pic.twitter.com/iBMJ6qKVkr — Libertad Digital (@libertaddigital) October 24, 2026

Para cerrar la cita, el propio Sánchez asumió el protagonismo al hilar su discurso sobre la lírica de Federico García Lorca. Tras aludir a un cruce de correos con el especialista Ian Gibson, el presidente procedió a leer fragmentos del poema Cantos nuevos con el fin de acuñar el concepto de "la España de Lorca". La maniobra, destinada a enmarcar bajo la sombra del autor granadino la protección del aborto, la eutanasia y la agenda del Ejecutivo, ha desatado duras críticas al ser percibida como un nuevo intento descarado de adaptar el patrimonio literario universal a los intereses coyunturales del partido.