Cayetana Álvarez de Toledo desmonta el feminismo de Sánchez: "Tiene de feminista lo que yo de socialista"

Cayetana Álvarez de Toledo, candidata número dos del PP al Congreso por Madrid, ha arremetido contra Pedro Sánchez por proclamarse feminista y le ha reprochado las contradicciones que, a su juicio, existen entre ese discurso y las actuaciones de su entorno político. "Sánchez tiene de feminista lo que yo de socialista", ha señalado durante un acto celebrado este sábado en el Paseo de la Vega de Toledo, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

"Pero el sultán de la hipocresía, ¿quién es? Pedro Sánchez Pérez Castejón, ¿no? Ayer volvió a proclamarse feminista. Vamos a refrescarle la memoria", ha comenzado la dirigente popular antes de enumerar seis episodios con los que ha cuestionado el feminismo del presidente del Gobierno.

A Sánchez se le ha olvidado dar las gracias a Leopoldo Calvo-Sotelo por traer el Guernica a España en septiembre de 1981. El propio Picasso se revolvería en su tumba al ver el uso espurio que hace de su obra un guerracivilista y un inmoral. ———

Hoy, en Toledo. Con @paconunez_… pic.twitter.com/EnizS1tDoE — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 24, 2026

En primer lugar, Álvarez de Toledo ha aludido al suegro de Sánchez, Sabiniano, y a la sauna vinculada a su entorno familiar. "Su suegro, Sabiniano, era un proxeneta. La sauna Adán financió su carrera política y sus pizzas", ha afirmado.

A continuación, ha mencionado el conocido como caso Mediador, al que se ha referido aludiendo a las fiestas con prostitutas y cocaína durante la pandemia. "Su diputado, el Tito Berni, montaba orgías con prostitutas y cocaína en plena pandemia", ha asegurado.

La diputada también ha cargado contra José Luis Ábalos por la contratación de mujeres vinculadas a su entorno y por el supuesto uso de recursos públicos. "Su mano derecha, José Luis Ábalos, contrataba a Jésicas y Nicoletas con dinero público. El gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España", ha dicho.

Otro de los nombres que ha puesto sobre la mesa es el de Paco Salazar, exdirigente socialista que estuvo vinculado al entorno de la Presidencia del Gobierno. "Su asesor de confianza, Paco Salazar, acosaba a mujeres dentro de la Moncloa. Como premio lo mandaron a Buenos Aires a amañar votos", ha afirmado.

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Álvarez de Toledo ha dirigido después sus críticas contra las dos últimas responsables del Ministerio de Igualdad. Sobre Irene Montero, ha recordado la rebaja de penas derivada de la aplicación de la ley del solo sí es sí: "Su primera ministra de Igualdad, Montero, hizo una ley que rebajó la pena a 1.230 agresores sexuales. 126 salieron de la cárcel".

También ha cuestionado la gestión de Ana Redondo por los fallos detectados en las pulseras de control telemático para maltratadores. "Su segunda ministra de Igualdad, Redondo, otra incompetente, desprotegió a miles de mujeres con pulseras inservibles", ha señalado.

La dirigente popular ha cerrado su enumeración insistiendo en su crítica al discurso del presidente: "Hasta las prostitutas han denunciado la hipocresía de Sánchez ayer en un vídeo".

Acusa a Sánchez de apropiarse del 'Guernica'

Durante el mismo acto, Álvarez de Toledo ha criticado también el vídeo publicado por Pedro Sánchez frente al cuadro Guernica, de Pablo Picasso, en el Museo Reina Sofía, en el que el presidente invocaba el espíritu del "No a la guerra".

A Sánchez se le ha olvidado dar las gracias a Leopoldo Calvo-Sotelo por traer el Guernica a España en septiembre de 1981. El propio Picasso se revolvería en su tumba al ver el uso espurio que hace de su obra un guerracivilista y un inmoral. ———

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La diputada ha acusado al jefe del Ejecutivo de utilizar la obra con fines políticos y le ha reprochado que no haya reconocido el papel del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo en su llegada a España. "Hoy Pedro Sánchez esta misma mañana ha publicado un vídeo apropiándose del 'Guernica'. Ensucia todo lo que toca", ha afirmado.

"Se ha olvidado de dar las gracias al Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, que es quien trajo el 'Guernica' a España en septiembre de 1981", ha añadido.

La popular ha concluido su crítica con una dura descalificación al presidente del Gobierno: "Hasta el propio Picasso se revolvería en su tumba al ver el uso espurio de su obra a favor de un guerra civilista y un inmoral".

Carga contra Page por sus críticas a Sánchez

La candidata del PP también ha arremetido contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que ha reprochado que marque distancias con Sánchez en sus declaraciones, pero no traduzca esas discrepancias en actuaciones políticas.

"Es mucho más difícil hacer oposición a un socialista con piel de cordero que a un autoproclamado Perro Sánchez", ha afirmado Álvarez de Toledo, que ha resumido su crítica al dirigente socialista con otra expresión: "Ni una mala palabra, ni una buena acción".

Como ejemplo, ha recordado la votación de una proposición sobre Ceuta que ella misma defendió en el Congreso. "Yo vi cómo los diputados de Page votaban en contra de la soberanía nacional, en contra de los ceutíes, en contra de la razón", ha asegurado.

A su juicio, la actitud de Page ha contribuido a que Sánchez haya podido desarrollar sus políticas. "Si Sánchez ha llegado tan lejos, tan lejos en su destrucción de España, es culpa esencialmente de personas como Emiliano García-Page. Lo siento mucho, pero es así", ha afirmado.

Álvarez de Toledo ha calificado a dirigentes socialistas como Page de "cómplices por omisión, también por acción" y ha añadido que "sobre su conciencia pesará también la responsabilidad de haber permitido que el Partido Socialista Obrero Español se vaya por el sumidero del cinismo y la corrupción económica y moral".

Frente a Page, ha respaldado al líder regional del PP, Paco Núñez, y se ha comprometido a recorrer Castilla-La Mancha para apoyar su candidatura a la Presidencia autonómica. "Tenemos que hacer que Paco sea el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Yo me comprometo personalmente a recorrerme toda la comunidad cuando llegue el momento para que lo sea", ha asegurado.