Cómo votar el 29-N si estás ingresado en una residencia de mayores: protocolo de asistencia y papel de los apoderados

Garantizar que las personas mayores o con problemas de movilidad residentes en centros geriátricos puedan ejercer libremente su derecho al voto es una de las prioridades de la logística electoral. De cara al 29 de noviembre, las residencias activan un protocolo coordinado con Correos y la Junta Electoral Central (JEC) para facilitar la participación de los usuarios.

Existen dos vías principales para votar, por un lado, acudir al colegio electoral de manera presencial bien por medios propios o acompañados, y por otro, tramitar la solicitud de voto por correo desde la propia residencia.

El procedimiento del voto por correo en el centro

Para aquellos que prefieran no desplazarse de la residencia el 29-N, el procedimiento de voto por correo se adapta a sus necesidades.

La petición del voto por correo se tramita de forma individualizada. Si el residente tiene limitaciones físicas pero mantiene plena capacidad legal, la plantilla del centro o los familiares pueden ayudarle a rellenar el formulario de solicitud.

En muchos casos, un cartero o funcionario de Correos se desplaza personalmente al centro para entregar la documentación en mano previa identificación del mayor con su DNI, pasaporte o carnet de conducir original.

Si la persona no puede acudir presencialmente ni entregar el voto por su propia mano a Correos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige un poder notarial gratuito o una representación acreditada para que un apoderado formalice la entrega.

¿Qué papel juegan los apoderados e interventores de los partidos?

Los apoderados e interventores designados por las candidaturas políticas tienen derecho a estar presentes durante la jornada electoral en los colegios, pero su papel en el ámbito de las residencias o durante la tramitación del voto está estrictamente delimitado.

Tanto familiares como personal del centro o miembros de una formación política pueden ayudar en el traslado del mayor al colegio o al mostrador de la Mesa Electoral si este lo solicita.

Lo que la normativa prohíbe es la sustitución de la voluntad del anciano. Ni los apoderados de un partido, ni los trabajadores del centro, ni los propios familiares pueden indicar qué papeleta elegir ni meter la papeleta en el sobre en contra o en ausencia de la voluntad expresa del residente.

Desde la reforma electoral de 2018, todas las personas con discapacidad o deterioro cognitivo conservan intacto su derecho al sufragio, salvo resolución judicial expresa. No obstante, los miembros de la Mesa Electoral o las autoridades velarán por que la entrega del voto se realice de forma voluntaria y sin presiones.

Voto presencial con apoyo el mismo 29-N

Para los residentes que deciden acudir presencialmente a su colegio asignado el 29 de noviembre deben tener en cuenta que los centros tienen accesos adaptados, contar con itinerarios accesibles y espacio para sillas de ruedas. Si el elector padece una discapacidad visual o motora que le impida físicamente elegir la papeleta o introducirla en el sobre, la LOREG le autoriza a ir acompañado de una persona de su plena confianza para que le preste la asistencia necesaria en ese instante.