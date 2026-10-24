Alberto Núñez Feijóo ha presentado en Vigo las principales líneas de su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de lograr un cambio de Gobierno en España. El presidente del Partido Popular ha centrado su discurso en la lucha contra la corrupción, la rebaja de impuestos, el acceso a la vivienda y la seguridad, además de reivindicar su gestión al frente de la Xunta de Galicia como referencia para su proyecto nacional.

Durante el acto de precampaña, en el que también ha intervenido el presidente gallego, Alfonso Rueda, Feijóo ha lanzado un mensaje claro al PSOE por los casos de corrupción que afectan al partido. También ha defendido la necesidad de recuperar el entendimiento entre los españoles y ha avanzado varias medidas económicas que pretende aplicar si llega a la presidencia del Gobierno.

El líder del PP ha calificado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como el "Gobierno de la corrupción" y ha asegurado que no concederá indultos a quienes resulten condenados por estos delitos si llega a La Moncloa. "Me encargaré de que paguen por todo", ha afirmado ante los asistentes.

Durante su intervención, Feijóo ha enumerado cifras que atribuye a las investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE: 17 sumarios abiertos, 23 delitos y 131 imputados. También ha señalado que las penas previstas para los delitos investigados podrían superar los mil años de prisión en conjunto, según su exposición.

El presidente popular ha mencionado expresamente a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez. Asimismo, se ha referido al caso Zapatero y ha reclamado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones sobre el origen de las joyas, además de pedirle que dé explicaciones ante el juez.

Feijóo ha vinculado estos asuntos con la situación económica de los ciudadanos y ha criticado que los trabajadores tengan que soportar las consecuencias de la corrupción del PSOE.

Una "reconstrucción nacional"

Otro de los ejes del mitin ha sido la condena de los disturbios registrados durante la semana en la plaza de María Pita de La Coruña, donde coincidieron un acto de Vox y una protesta. Feijóo ha rechazado los incidentes y ha expresado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los periodistas que, según ha denunciado, sufrieron agresiones.

"La violencia de los sectarios no es Galicia", ha afirmado el presidente del PP, que ha acusado a determinados partidos de alimentar la tensión en la calle. En ese contexto, ha preguntado a los asistentes si quieren que España viva episodios de violencia similares a los disturbios ocurridos en Francia.

El dirigente popular ha criticado también la idea de levantar un "muro" para separar a quienes mantienen posiciones políticas diferentes. A su juicio, ese planteamiento contribuye a la polarización y dificulta la convivencia.

Frente a esta situación, ha defendido una "reconstrucción nacional" basada en la seguridad, el respeto a los derechos y la posibilidad de discrepar sin recurrir a la violencia. También ha reclamado más medios y respaldo para la Policía y la Guardia Civil.

"Yo quiero un país en el que se pueda discrepar con palabras pero no con piedras", ha señalado Feijóo, que ha situado la convivencia y la libertad entre las prioridades de su propuesta política.

Rebajas fiscales

Por otra parte, en materia económica, Feijóo ha anunciado que pretende reducir la presión fiscal sobre las rentas medias, las familias, los trabajadores autónomos y los jóvenes. El líder del PP ha criticado las más de cien subidas de impuestos que atribuye al Gobierno durante la legislatura y ha defendido que la recaudación no debe aumentar a costa de la capacidad económica de los ciudadanos.

Entre sus compromisos figura una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y una reducción del IVA de los alimentos básicos y de la electricidad mientras dure la inflación.

También ha planteado eximir de tributación a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, reducir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compra de la primera vivienda y aplicar una fiscalidad más favorable a las familias con hijos.

Estas medidas forman parte de la propuesta económica con la que el PP pretende presentarse a las elecciones del 29 de noviembre. Durante el acto, Feijóo ha defendido que los ciudadanos deben disponer de más recursos y ha contrapuesto sus compromisos fiscales a la política económica del Ejecutivo de Sánchez.

Un millón de viviendas

El acceso a la vivienda constituye otro de los puntos centrales de las propuestas presentadas en Vigo. Feijóo se ha comprometido a impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura, con el objetivo de aumentar la oferta y favorecer una reducción de los precios.

Para ello, ha anunciado reformas de la ley del suelo y de la ley de propiedad horizontal, además de una nueva ley contra la ocupación ilegal de viviendas.

El presidente del PP ha defendido que la respuesta al encarecimiento de la vivienda pasa por facilitar la construcción de nuevos inmuebles, frente a las medidas de control de precios que atribuye al Gobierno central.

En relación con la okupación, ha planteado que los propietarios puedan recuperar sus viviendas en un plazo de 48 horas, una propuesta que ha resumido con la expresión "fuera" dirigida a los ocupantes ilegales.

Financiación autonómica y servicios públicos

Feijóo también ha defendido la reforma del sistema de financiación autonómica para establecer un reparto que considere justo entre las comunidades. En referencia a Galicia, ha recogido la posición de Alfonso Rueda, quien ha defendido que la comunidad no reclama recibir más que otras, pero tampoco aceptar menos.

"La financiación autonómica no es la moneda con la que se compra un gobierno", ha afirmado el líder popular, que ha reclamado el fin de los privilegios y las discriminaciones entre territorios.

En el ámbito de los servicios públicos, ha apostado por mejorar los resultados educativos, reforzar la atención a la dependencia y aumentar los recursos sanitarios y el número de médicos. También ha reclamado mejoras en el funcionamiento del ferrocarril.

El dirigente del PP ha criticado que el Gobierno lleve toda la legislatura sin aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y ha contrapuesto esa situación a la gestión presupuestaria de Galicia, donde, según ha defendido, se elaboran y ejecutan las cuentas.

Feijóo reivindica su etapa al frente de Galicia

Durante el mitin, el presidente del PP ha presentado su experiencia al frente de la Junta de Galicia como aval para aspirar a la presidencia del Gobierno. "Llevo toda mi vida preparándome para ser presidente del Gobierno de España", ha asegurado el líder del PP.

Feijóo ha reivindicado los resultados de su partido en Galicia y ha pedido a su equipo que active la maquinaria electoral para afrontar la campaña. También ha agradecido a los cargos que dejarán sus responsabilidades autonómicas para incorporarse a las candidaturas nacionales.

Alfonso Rueda, por su parte, ha respaldado la candidatura de Feijóo y ha defendido que España necesita un Gobierno centrado en las preocupaciones de los ciudadanos.